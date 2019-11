Sie wollen eskalieren, aber sie wissen nicht, dass die kommende Revolte alles verändern wird!

Zweifle nicht daran, auch wenn wir gewöhnlich liebevoll über Menschis und die Schönheit auf Erde sprechen..... Wir sind wütend! Wir wissen, dass wir alles ändern müssen und dass wir, wenn wir das erreichen wollen, am Anfang von einem langen und harten Kampf stehen. Wenn wir in unseren Innenstädten nicht ersticken wollen, wenn wir keinen Krieg von allen gegen alle wollen, sondern unser Leben selbstbestimmt und im Einklang mit der Natur leben und uns von unseren, manchmal unsichtbaren, Ketten befreien wollen, werden die Herrschenden ihr wahres Gesicht zeigen. Sie wissen, dass ihre Zeit abläuft. Die Demokratie-Show kaufen immer weniger Menschen denen ab. Das ist einer der Gründe, warum sie neue Polizeigesetze eingeführt haben. Sie bereiten sich auf einen Konflikt mit den Menschen vor, von denen sie sagen, dass sie sie regieren. Das ist nicht verwunderlich. Sie stellten fest, dass Menschen in Frankreich, Iran, Irak, Katalonien, Chile, Bolivien, Kolumbien, Hongkong und noch vielen anderen Gebieten aufstehen und kämpfen. Es ist eine Frage der Zeit, bis die Serie von Revolten das so genannte deutsche Territorium erreicht.

Wir haben genug von politischen Clowns, die über Demokratie und Werte labern. Diese Diener*innen des Kapitals, die 1,4 Millionen Menschen ins Gesicht gespuckt haben. 1,4 Millionen, die am 20. September für Klimagerechtigkeit auf die Straße gingen. Aber das sind nicht die einzigen Menschen, auf die sie spucken. Das Klimapaket von CDU und SPD ist ein Etikettenschwindel, denn in Wahrheit ist es ein Konjunkturpaket für die [€]Autoindustrie und ihre Zulieferer. Zulieferer wie z.B. Thyssenkrupp, die in ihrerJahresübersicht über gigantische Umsatzsteigerungen im kommenden Jahr durch den E-Autoboom schwärmen. Um den Stahl dafür zu produzieren, pusten sie erst mal Unmengen von CO2 aus. - *Ironie on - Alles für die Umwelt, so wie der Abbau von Lithium. - *Ironie off - Aber das war alles noch nicht genug für diese notorischen Lügner*innen der Regierungsparteien und anderen Clowns im Bundestag. Der Gesetzesentwurf für den so genannten "Kohleausstieg" ist ein weiterer Schlag ins Gesicht. Dieses ewige Theaterstück in der diese rücksichtslosen Diener*innen des Kapitals immer wieder Etikettenschwindel betreiben. In der Praxis ist der Entwurf für das Kohleausstiegsgesetz ein Windkraftausstiegsgesetz. Die Regierenden verkaufen ihre Seelen und scheinen zu denken, dass wir alle Schwachköpfe sind, die nichts mitbekommen.

Diese politischen Kriminellen, die Menschen auf der Flucht leiden und ertrinken lassen, weil sie die Grenzen geschlossen haben. Diese Narr*innen lügen nicht nur, sie töten auch. Die Diener*innen des Kapitals sind immer da, um die Tötungsmaschinen der Rüstungsindustrie mit einer Exportlizenz zu unterstützen. Oder sie unterstützen die Räumung der Hambacher Waldbesetzung, damit der RWE-Konzern sein tödliches Braunkohlegeschäft fortsetzen kann. Sie sprechen über den Krieg gegen den Terror, beseitigen die Bürger*innenrechte und verkaufen gleichzeitig Waffen an Terror- Regime. An Diktatoren wie Al-Sisi in Ägypten, an Erdogan mit seinen ISIS-Freunden, an Saudi-Arabien und viele andere autoritäre Regime. Und diese Mörder*innen wagen es immer noch, über Gewalt zu sprechen, wenn eine Fensterscheibe einer Bank oder ein Feld beschädigt wird. Die deutschen Panzer in Rojava zeigen, dass sie keine Skrupel haben, tausende Menschen zu töten, oder töten zu lassen, nur um einen Haufen Geld zu machen.

Ihre Gesetze lassen es zu, dass Wälder abgeholzt werden, Ozeane sich in ein Mülldeponie verwandeln und Menschis oft auf PKW's angewiesen sind, da nachwievor Buslinien gestrichen werden und die Preise für öffentliche Verkehrsmittel für viele unbezahlbar sind. Die Drecksluft, die wir einatmen, ist eine Folge davon. Hier im Osterholz Wald konnten wir sehen, wie die Profitlogik die Lakaien des Kapitals sofort aktiviert. Auf dem von der örtlichen CDU organisierten Waldspaziergang wurde erklärt, dass sie die Investitionssicherheit gewährleisten wollen. Diese Dussel sind nicht an der Lebensqualität und dem Erhalt der wunderschönen Lebewesen hier interessiert. Sie können nur an Geld denken. Aber Geld können wir weder essen, noch einatmen.

Wir müssen diesen so genannten demokratischen Zirkus und die Macht des Kapitals loswerden und durch eine antiautoritäre politische und soziale Philosophie ersetzen, durch selbstverwaltete Gemeinschaften auf der Grundlage von freiwilligen, kooperativen Institutionen.

Lasst uns diese tödlichen Clowns loswerden! Überall!

Solidarität mit dem kämpfenden Menschis von Liebig34 in Berlin, im Hambacher Wald, der Keine A 49 Waldbesetzung, in Exarchia, in Chile, in Rojava, in Bolivien, in Kolumbien, in Frankreich, in Hong Kong, in Katalonien und all den anderen wunderbaren Orten auf diesem Planeten!

#EstoNoHaTerminado! (Es ist noch nicht vorbei!)

Osterholz Bleibt!

Liebig34 Bleibt!

Wiesencamp Bleibt!

Datteln 4 verhindern!

Für das schöne Leben!

Widerstand ist Leben!

Für die Soziale und Ökologische Revolution!

Jeder Baum Zählt, 26. November 2019