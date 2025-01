Free all antifas - Grüße in den Knast Bielefeld

Am Montag, den 20.1.25, haben sich 7 bis dahin untergetauchte Antifaschist:innen den Behörden gestellt. Zuvor hatten sie sich der Strafverfolgung fast 2 Jahre lang erfolgreich entzogen.

Eine der inhaftierten Personen, Luca, sitzt seit gestern, dem 22.01.25 in der JVA Bielefeld in U-Haft.

Wir haben die JVA heute Abend besucht und mit Feuerwerk und Parolen eine Nachricht nach drinnen geschickt: Du bist nicht allein!

Luca, auch wenn wir dich nicht persönlich kennen, stehen hier in Bielefeld viele Menschen an deiner Seite. Wir sind in Gedanken bei dir und den anderen Inhaftierten. Wir senden auch alle Liebe und Solidarität an die weiterhin untergetauchten Antifaschist:innen. Viel Kraft nach drinnen und draußen!

Free all antifas!

Freiheit für alle Gefangenen!

Video: https://vimeo.com/1049864751