Free all Antifas! Liebe und Kraft in Untergrund und Haft! Solidarität auf den Wänden Stuttgarts

Montag haben sich 7 Antifaschist*innen gestellt, die bislang für die Behörden unauffindbar waren. Alle wurden in Haft genommen. Ihnen droht die Auslieferung nach Ungarn und eine Anklage für Angriffe auf Faschisten rund um den "Tag der Ehre", ein jährlich stattfindendes internationales Nazi-Event in Budapest. Damit sitzen mittlerweile wieder eine zweistellige Zahl von Antifaschist*innen in deutschen Knästen.

Sie sind die Gefangenen einer revolutionären Antifaschistischen Bewegung, die bei der Abwehr und Bekämpfung der faschistischen Gefahr nicht den Fehler macht, sich auf den Staat zu verlassen. Sondern Nazis mit eigenen Strukturen bekämpft - auf allen Ebenen, mit allen notwendigen Mitteln!

An die Sieben Gefangenen des 20.01. und alle weiteren inhaftierten Antifas: Ihr seid nicht alleine! Viel Kraft, für das, was vor euch liegt! Und ebensoviel Kraft und Glück denjenigen, die weiter den Weg wählen, sich den Fängen des Staates zu entziehen! Wir stehen hinter euch allen!

Dienstag Abend haben wir unsere Solidarität in verschiedenen Stuttgarter Stadtteilen auf die Wände unserer Straßen getragen.

Am Freitag rufen wir alle Antifaschist*innen dazu auf, an der Kundgebung des Antifaschistischen Aktionstreffens Stuttgart teilzunehmen, und diesen Parolen Nachdruck zu verleihen!

18 Uhr Stuttgart Schwab/Bebelstr.!

Free Nele, Free Moritz, Free Zaid, Free Paula, Free Paul, Free Clara, Free Luca! Free Maja, Free Nanuk, Free Gabri, Free Hanna, Free Johann, Free Tobi, Free Gino!

Free them all!

Liebe & Kraft in Untergrund und Haft!