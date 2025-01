Neonazi-Outing und Soli-Grüße an die Antifas im Knast und Untergrund

Am 12.11.2024 fand bei dem Neonazi Daniel Kokott - Birkenstr. 20, 33818 Leopoldshöhe - eine Hausdurchsuchung der Polizei statt. Anlass der Durchsuchung waren die Aktionen der Gruppe „Freischar Westfalen“, die Daniel Kokott anführt. Die „Freischar Westfalen“ produziert rassistische und queerfeindliche Propaganda-Videos. Sie versuchen damit, die neofaschistische „Identitäre Bewegung“ nachzumachen. Es geht der Gruppe um die Verbreitung von Rassismus und

Hass.

Daniel Kokott pflegt gute Kontakte zu gewaltbereiten Neonazis aus Lippe, zum Beispiel zur (aufgelösten) Gruppe „Aktion Hermannsland“. Mit 5 Mitgliedern der „Aktion Hermannsland“ reiste Kokott am 21.12.24 zu einer Nazi-Demo nach Magdeburg. Er betreibt auf SocialMedia den Kanal „Heimat Erhalten!“ und unterstützt mit dem Kanal rechte Demos, zum Beispiel eine rassistische Kundgebung in Horn am 26.10.24 oder kürzlich am 18.01.25 eine Nazi-Demo in Aachen. Kokott ist Teil der rechten verschwörungsideologischen Gruppe „Bielefeld steht auf“, betreut

ihre SocialMedia-Konten und besucht auch regelmäßig Veranstaltungen der AfD. Daniel Kokott hat sich von einem Coronaleugner zu einem Neonazi radikalisiert. Seine Aktivitäten und Propaganda tragen zu der Zunahme rechter Gewalt in unserer Gesellschaft bei.

Wir sagen: Es gibt kein ruhiges Hinterland und keine ruhige Nachbarschaft für Nazis!

Der Kampf gegen Neonazis und Faschismus ist legitim und notwendig. Der Staat geht mit aller Härte gegen diejenigen vor, die sich dem Rechtsruck der Gesellschaft, Neonazis und ihren Freund*innen im Parlament entgegenstellen. Die Repression trifft einige, gemeint sind wir alle.

Mit einem Banner schicken wir solidarische Grüße, Liebe und Kraft an alle inhaftierten und untergetauchten Antifas!

Der Kampf geht weiter! Free all Antifas!