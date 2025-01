Grüße an Paula in Wuppertal-Ronsdorf!

Die 7 aufgetauchten Antifaschist:innen - Paula, Luca, Zaid, Clara, Nele, Moritz und Paul, konnten dem deutschen Staat zwei Jahre lang entwischen. Dieser hat alles in seiner Macht stehende probiert, sie zu kriegen: Hausdurchsuchungen, Beschattungen, Vorladungen usw. Alles um auf das Umfeld Druck auszuüben - und trotzdem konnten sie weiter im Untergrund bleiben!

Sie und die jetzt noch immer untergetauchten Antifaschist:innen sind der Stolz der heutigen antifaschistischen und revolutionären Bewegung: Daniela Klette, Ernst-Volker Staub oder Maja zeigen uns ganz praktisch, dass dieser Staat nicht allmächtig ist. Und auch wenn wir als revolutionäre Bewgung heute noch sehr klein sind, ist ihre Erfahrung, im Untergrund zu leben und zu kämpfen, für uns umso wertvoller.

Heute gewinnen die Faschist:innen Landtagswahlen, stellen Schlägertrupps, hetzen in der Stadt, auf dem Land, auf Social Media und so weiter. Mit ihren Gewinnen rückt die gesamte Gesellschaft, alle bürgerlichen Parteien und dieser Staat immer weiter nach Rechts. Er baut seine Repressionsbehörden aus und greift die widerständige Bewegung in diesem Land ganz gezielt an. Die Erfahrung des Kampfes im Untergrund sind also nicht nur für uns als kleine revolutionäre Bewegung interessant - sondern werden für den zukünfitgen antifaschistischen Kampf von breiteren Teilen der Gesellschaft, umso wichtiger sein.

Es waren maßgeblich die Kommunist:innen, die diesen antifaschistischen Widerstand in der Geschichte immer wieder aufs neue organisiert haben. Wir wollen und müssen in ihre Fußstapfen treten, um dem Faschismus in deutschland noch irgendwas entegegensetzen zu können.

Wir grüßen Paula und alle anderen Aufgetauchten!

Wir grüßen die weiterhin Untergetauchten!

Solidarität ist unsere Waffe - Mut und Kraft, in Untergrund und Haft!