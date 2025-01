Faschistische Angriffe auf Linke und anarchistische Projekte (Hannover)

Weiteres Statement zu Faschoangriffen auf Linke und Anarchistische Projekte (Hannover)

Es kam innerhalb Hannovers zu Naziangriffen als Einbrüche, Graffitischmiererein innen und außerhalb von Projekten, körperlichen Auseinandersetzungen, Sachbeschädigungen sowie Beschuss mit Pyrotechnik. Hier eine Beschreibung von Angriffen, die noch nicht auf Indymedia zu finden sind, als eine kleine Ergänzung zum Bericht der Faschoaktivitäten in Hannover 2024. Wir sind uns klar, dass sich unsere Erfahrungen mit anderen Städten vergleichen lassen und zu wissen ist, dass die Angriffe auch durch die derzeitige Wahl und die weitere Militarisierung sowie Faschisierung zunehmen werden. Wir stehen zusammen und gegen die Menschenfeinde da draußen! We stick together.

Hier eine Aufzählung der angegriffenen linken und anarchistischen Projekte:

Fröbelschule in Linden

Angriffe auf Punks an der Galle ( Schnorr und Treffplatz beim Hauptbahnhof )

Kopernikus ( Treffpunkt und Punkerkneipe )

Stöcken Island (Wohnprojekt zur Kopi )

ehemaliger besetzter Schrebergarten in Altwarmbüchen Deponia

Angriff auf das ehemalige Schrebergarten Wohnprojekt ‘Deponia’ in Altwarmbüchen

Um Silvester herum, ungefähr 2 Wochen vor der angekündigten Räumung des Projekts, kam es in Altwarmbüchen zu zwei Angriffen auf das ehemalige anarchistische Projekt ‘Deponia’. Der Angreifer hat den ersten und zweiten Angriff gefilmt und auf Instagram gepostet, wo er dazu aufruft, ihn zu adden und sich gegen ‘die Antifa’ zusammen zu schließen. Es wurden beim ersten Angriff Gegenstände auf das Haus geworfen und rum gebrüllt. Der zweite Angriff geschah wahrscheinlich 1-2 Tage später in der Nacht, wo das Haus mit Feuerwerkskörpern und Pyrotechnik beschossen wurde. Weitere Details zu dem Angreifer und seinen Mittätern zu finden unter dem Artikel ‘ Naziangriff in Hannover erfolgreich verhindert’ auf Indymedia.

Angriff auf Stöcken Island Wohnprojekt

Dort kam es am Montag oder Dienstag den 06./07.01.25 zu Angriffen durch Pyrotechnik wo mit Raketen auf das Haus geschossen wurde. Die Täter flohen nach dem Angriff, laut Bewohnenden mit einem Auto.

Angriff auf Punkerkneipe Kopernikus

Es wurde in die Kopernikus eingebrochen und gezielt Infrastruktur im Laden zerstört. Auch wurden Deutschlandfahnen innerhalb des Ladens gesprüht. Der Angriff ähnelt vom Vorgehen dem gegen die Fröbelschule. Auch zu finden unter dem Artikel ‘Fascho-Aktivitäten in Hannover 2024’.Mitte November wurde außerhalb an die Kopernikus auf das Schild geschmiert. Auch kam es Ende des Sommers zu einem Aufmarsch von einer Gruppe Faschos, die vor der Kopernikus faschistische Parolen gebrüllt haben und mit einer Deutschlandfahne vor dem Laden rumpatroulliert sind.

Angriff bei der Galle ( Schnorrplatz )

Dort kam es zum Ende des Sommers zu einem körperlichen Angriff von mehreren offensichtlichen Faschos, die dort provoziert und eine Person angegriffen haben. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit ihnen. Auch gibt es in letzter Zeit mehrere Sichtungen von Faschos die offen mit Rechten Symboliken rum laufen.

