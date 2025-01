Solidarität mit Nam Duy Nguyen und allen anderen ,die Opfer von Bullenterror wurden

Das vorgehen der Bullen beim Parteitag der AfD in Riesa am vergangenen Samstag hat uns malwieder gezeigt,dass "All Cops are Bastards " nicht einfach nur ein dummer Spruch ist.Es wurde malwieder klar,dass die Cops schlimme Leute sind und nicht " Freund und Helfer " ,wie gerne behauptete wird. Diese haben malwieder Nazis hofiert,haben versucht uns Antifas fertig zu machen,uns zu bekämpfen, damit die Nazis sich in aller Ruhe versammeln können. Die Bullen waren malwieder die Beschützer*innen der Faschos.

Sie haben versucht,uns klein zu nachen.Doch das wird ihnen niemals gelingen.Der Angriff auf Nam ,hat einen malwieder sprachlos gemacht.Es war nicht nur ein Angriff auf ihn ,sondern ein Angriff auf uns alle. Ein Versuch uns zu brechen.

Es wurde malwieder deutlich,wie skrupellos die Bullen vorgehen,wie grausam ,niederträchtig und auch rassistisch diese handeln. Es ist beschämend, dass diese sogar gegen linke Abgeordnete gewaltvoll vorgehen.

Nam Duy Nguyen wurde von einem Bullen zusammen geschlagen, weil dieser etwas gegen Nazis unternommen hat ! Er verlor durch die Bullengewalt das Bewusstsein. Das zeigt malwieder die Herzlosigkeit des Staates.Nazis werden verteidigt ,in Schutz genommen,gegen uns Antifas geht man brutal vor,will uns kriminalisieren und verbieten . Aber das wird denen nicht gelingen,denn unsere Solidarität ist unschlagbar.Wir stehen hinter Nam und hinter all den anderen,die Opfer von Bullenterror wurden.

Die Härte, mit der der Staat gegen uns Antifas vorgeht ,kann zu Verletzung ,Angst und Rückzug führen.Aber die Versuche,uns einzuschüchtern,zu isolieren und zu unterdrücken dürfen nicht unbeantwortet bleiben. Wir werden uns immer wieder organisieren, empathisch bleiben und umeinander kümmern. Wir halten immer zusammen,sind solidarisch .Wir müssen immer den Mut haben ,uns nicht einschüchtern zu lassen. Maßnahmen ,die unternommen werden,um uns zu bekämpfen,zu kriminalisieren und gar zu verbieten, dürfen uns nicht beeindrucken. Wie dürfen nicht an Entschlossenheit und Kraft verlieren und nachgeben.

Wir halten alle zusammen ,stehen hinter Nam und all den anderen,die unter der Gewalt und dem Terror der Bullen leiden müssen.Die Bullen sind die treuen Knechte des Systems,dass uns mit allen Mitteln bekämpfen will.Aber so etwas lassen wir Antifas nicht mit uns machen.

Wir ziehen gemeinsam in den Kampf gegen den Terror von Bullen und Nazis !