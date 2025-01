Angriff auf CDU Büro in Hamburg Wandsbek

Wir wollen vor den anstehenden Bundestagswahlen ein Zeichen setzten. Alle bürgerlichen Parteien fallen uns arbeitenden Frauen in den Rücken, versuchen aber mit schleimigen Aussagen unsere Stimmen zu gewinnen. Die CDU steht in den Umfragen gerade ganz hoch im Kurs. Wir wollen mit unserer Aktion deutlich machen : Sie ist eine zutiefst frauenfeindliche Partei und das Wohlergehen von Frauen geht ihr am Arsch vorbei. Das erkennt man leicht, mit einem Blick in ihr Wahlprogramm.

Lohnarbeit ist für die CDU „sinnstiftend und schafft Wohlstand“. Diese Aussage ist angesichts der Lage von Frauen in Deutschland ein schlechter Witz. Frauen die ihr Leben lang geackert haben, blicken nun der Altersarmut ins Auge. Schon vor der Rente müssen viele Frauen jeden Euro zweimal umdrehen. Sie verdienen im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen deutlich weniger. Ihre Jobs sind oft unterirdisch bezahlt und ihre Arbeitsbedingungen hart und gesundheitsschädigend. Lohnarbeit leisten Frauen in Deutschland um ihre Kinder und sich selber über Wasser halten zu können, aber sicher nicht weil sie davon reich werden.

Frauen die Teilzeit arbeiten, sollen in Zukunft Vollzeit arbeiten. Die CDU sieht in dieser Gruppe an Frauen ein großes Potenzial, um die Hürden für die Ausbeutung der Frau weiter aus dem Weg zu räumen. Neben der aufgebürdeten Hausarbeit, sollen Frauen ihre Arbeitskraft nun auch länger an ihre Chefs verkaufen.

Die Wiederherstellung der männlichen Arbeitskraft, die Erziehung der Kinder und andere Aufgaben der Hausarbeit soll noch stärker in der bürgerlichen Kleinfamilie verankert werden. Die Ehe gehört laut der CDU zur deutschen Leitkultur und steht unter besonderem Schutz. Familien seien die Leistungsträger unserer Gesellschaft. Der Staat profitiert von der Ehe. Sie regelt das Erbrecht und sorgt dafür, dass Frauen unbezahlte Reproduktionsarbeit übernehmen. Für Frauen bedeutet sie oft finanzielle Abhängigkeit, Machtmissbrauch und Gewalt. Davon können wir uns nur befreien wenn wir die die bürgerliche Kleinfamilie abschaffen und Hausarbeiten kollektivieren.

Schon lange ist für die CDU die Kontrolle über den weiblichen Körper und die Selbstbestimmung der Frau ein zentrales Thema. Es ist ihnen eine Dorn im Auge, dass Frauen eigenständig über ihre Fortpflanzung, Sexualität und Familienplanung entscheiden dürfen. Auch heute stehen sie weiter hin zum Paragraf 218, der Abtreibungen kriminalisiert. Immer wieder versuchen sie sich einen gemäßigten Anstrich zu geben. Dahinter steckt aber nichts anderes als der Wunsch den Körper von Frauen überwachen zu können. Diese Frauenfeinde werden wir auch in Zukunft an den Pranger stellen.

Heuchlerisch ist auch das Engagement gegen Gewalt an Frauen. Die CDU preist uns das „drei Säulen Modell“ zur Bekämpfung der Prostitution an , fordert die Stärkung von Frauenhäusern und möchte Gewalttäter mit Fußfesseln bestrafen. Sie möchte uns weis machen, dass das Wohl von Frauen ganz oben auf ihrer Agenda steht. Verarschen können wir uns aber alleine. 2023 wurde in Deutschland jeden Tag eine Frau ermordet. Die vage Forderung nah der Stärkung von Frauenhäusern reicht nicht aus, um diese Gewalt zu bekämpfen. Wir können uns beim Kampf gegen Gewalt an Frauen nicht auf den Staat nicht verlassen. Die Gewalt gegen Frauen nimmt aufgrund von Krise und Rechtsdruck zu. Auch die CDU rückt jeden Tag ein Stück weiter nach rechts.

Sie schreiben sich eine Außenpolitik auf die Fahne, in der Frauen vor Diskriminierung geschützt werden sollen (, um den wirtschaftlichen Fortschritt nicht zu vergiften). Gleichzeitig fordern sie Waffenlieferungen, Abschiebungen, Aufrüstung und Ausbau der Bundeswehr. Und Polizei. Die Doppeldeutigkeit liegt auf der Hand. Die CDU ist eine kapitalistische Partei dessen Interesse im Wachstum und der Liberalisierung der Wirtschaft liegt und somit auch in der Unterdrückung und Ausbeutung der Frau, als Mittel zum Zweck.

Wir können uns nur selber befreien und müssen uns im Kampf für eine befreite Gesellschaft gemeinsam organisieren.

Diesem System den Kampf anzusagen, ist unsere einzige Wahl. Arbeitende Frauen, kämpft mit uns für den Sozialismus und die Befreiung der Frau.