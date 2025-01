Statement zum Angriff auf die Fröbelstraße 5 [H]

Dabei wurde in unseren öffentlichen Veranstaltungsraum LKA eingebrochen, Deutschlandflaggen gesprüht, queere und antirassitische Symbole verunstaltet und großflächig und gezielt Infrastruktur zerstört.

Der Angriff war explizit nationalistisch, rassistisch und queerfeindlich und ähnelt in seiner Durchführung dem Angriff auf unser Haus und den Wagenplatz vom 21.12., stellt jedoch eine größere Eskalation dar.

In letzter Zeit sehen wir eine Zunahme faschistischer Angriffe, sei es in Hannover z.B. auf die Kopernikus oder bundesweit wie auf das libertäre Zentrum in Magdeburg.

Auffällig ist auch, dass die Angriffe gegen uns im zeitlichen Zusammenhang zu rechten Großereignissen wie dem AfD-Parteitag in Riesa oder dem Nazi-Aufmarsch in Braunschweig standen.

Solche Angriffe gehören in einigen Regionen Deutschlands schon lange zum Alltag. Auch hier vor Ort fühlen sich bestehende rechte Strukturen durch die Normalisierung faschistischer Überzeugungen in Gesellschaft und Politik bestärkt, uns offensiver in unseren alltäglichen Räumen anzugreifen.

Umso wichtiger ist es, dass wir näher zusammenrücken, uns vernetzen und entschlossen antifaschistisch organisieren!

Wir lassen uns nicht einschüchtern! Wir machen weiter! Das LKA bleibt offen!

Dienstag ist ab ab 20 Uhr wie jede Woche Kneipenabend!

Wir freuen uns, wenn viele Leute vorbeikommen!

Wenn ihr was gesehen oder gehört habt, kommt gern vorbei, sprecht uns an oder schreibt an lka.info@riseup.net

12.01.2025

Nachtrag vom LKA:

Aus heutiger Sicht wäre korrekter zu sagen, dass VERSUCHT wurde großflächig Infrastruktur zu zerstören.

Einige Geräte laufen wieder, obwohl sie zunächst komplett kaputt wirkten. Obwohl Wasser sich weit ausgebreitet hat, wurde davon bis jetzt kein schlimmerer Schaden festgestellt. In den letzten zwei Tagen haben sich viele solidarische Menschen zusammengetan und sehr viele Kapazitäten in die Behebung der Schäden gesteckt. Wir haben viel geschafft, auch wenn immernoch viel zu tun ist.

Einige Leute fragen wie gespendet werden kann: Am besten vor Ort, oder über gofundme: https://gofund.me/033532b9. Wie hoch der Schaden genau ist, lässt sich noch schwer sagen. Falls mehr Spenden als Kosten da sind, werden sie in Schutzmaßnahmen für die Zukunft und antifaschistische Projekte gesteckt.

Danke jetzt schon für die ganze Solidarität!

14.01.2025