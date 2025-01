Völkische Siedler haben Namen und Adressen, auch in Hamburg

In den Landkreisen Uelzen und Lüneburg leben besonders viele dieser völkischen Sippenverbände. Seit Jahren siedeln sich junge extreme Rechte dort bewusst an, um generationsübergreifend „nationale Graswurzelarbeit“ zu betreiben. Der unauffällige Aktionismus ist gegen die moderne und liberale Gesellschaft der Großstädte gerichtet, es herrschen alte Geschlechterbilder und autoritäre Erziehungsmuster vor. Im Verborgenen agieren die Familien und eigene Jugendverbände. Die eigene „Sippe“ ist der politische Ort, in der rassistische und nationalistische Vorstellungen weitergegeben und gelebt werden. Sie selbst sagen von sich, dass sie die Letzten von gestern seien und verdeutlichen so ihre Verwurzelung in der Geschichte des deutschen Faschismus.

Rechter Rechtsanwalt:

Eckrolf Berg ist ein Beispiel aus den völkischen Sippenverbänden im Landkreis Uelzen. Mit seiner Frau Dietlind (geb. Brachat) lebt er seit einigen Jahren in Seedorf bei Bad Bevensen. Beide stammen aus völkischen Sippen bzw. völkischen Gruppen. Auf dem Gutshof der Familie Berg kommen immer wieder Personen zusammen, die offensichtlich zur völkischen Szene gehören. Mehrmals fanden dort kleiner Treffen statt. 2022 eine Volkstanzschulung für junge Mädchen.

Eckrolf Berg entstammt aus der Sippe Berg aus Toppenstedt. Sein Vater war Uwe Berg, der Jahrzehnte lang in völkischen Jugendorganisationen, wie dem „Bund heimattreuer Jugend“ aktiv war. Uwe Berg betrieb eines der größten Nazi-Antiquariate in Deutschland und war Verleger faschistischer Publikationen. Den „Uwe Berg-Verlag“ führt heute ein Bruder von Eckrolf Berg, Dietrolf Berg. 1990 wurden Eckrolf und Dietrolf Berg Mitglied im völkischen Jugendbund Sturmvogel. Am 1. Mai 1997 beteiligte er sich an einem Aufmarschversuch von Neonazis in Hann.-Münden. Nach Auseinandersetzungen mit der Polizei wurden damals 124 Neonazis in Gewahrsam genommen. Darunter Eckrolf und seine Schwester Sonnhild. Nach seinem Jurastudium hat Eckrolf Berg von 2016 für die Kanzlei Watson Farley & Williams gearbeitet. Im Mai 2017 wurde er in die Partnerschaft der Sozietät aufgenommen. 2020 wechselte er als Immobilienrechtler zur Wirtschaftskanzlei FPS in Hamburg, wo er seither als angestellter Partner tätig ist.

Am 1. Juni 2024 fand eine antifaschistische Kundgebung vor dem Anwesen von Eckrolf und Dietlind Berg statt. Im Rahmen einer antifaschistischen Bustour zu Wohnorten völkischer Akteure, wurde auch Seedorf besucht, um die Anwohnerinnen über die rechten Umtriebe der Familien Berg/Brachat, Kuke und von Gerhild Drescher dort zu informieren. Eckrolf Berg ging aggressiv auf Teilnehmerinnen der Bustour los und versuchte diese zu filmen. Auch rief er die Polizei. Im Nachgang stellt er Anzeigen wegen übler Nachrede und Beleidung. Eine kritische Öffentlichkeitsarbeit und ein Bekanntwerden seines rechten Hintergrunds will der rechte Anwalt verhindern.

In Deutschland, Europa und weltweit erstarken extrem rechte Positionen. Von rechten Parteien über extrem rechte Jugendbewegungen bis zu völkischen Siedlungsprojekten sind menschenfeindliche Ansichten und Strukturen im Aufschwung. Der rechte Rechtsanwalt Eckrolf Berg ist ein Ausdruck dieser Entwicklung.

Einer menschenverachtenden und diskriminierenden Weltanschauung setzen wir unseren Widerstand entgegen und fordern die FPS Rechtsanwaltsgesellschaft auf, die Zusammenarbeit mit Eckrolf Berg zu beenden.

Alle gemeinsam gegen den Faschismus!

Video: https://archive.org/details/berg-eckrolf