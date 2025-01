Farbangriff auf AFD Büro Hannover - Solidarische Grüße nach Riesa

AFD angreifen immer und überall!

Als die ersten Busse schon auf dem Weg waren um den AFD Parteitag in Riesa zu verhindern, wurde in der Nacht das Büro der AFD in Hannover mit Farbe beworfen. Den auch wir, die nicht mitfahren bleiben nicht untätig. Wir wünschen den Antifaschist*innen heute in Riesa viel Kraft und Erfolg.

Antifaschistische Grüße an die Blockaden in Riesa!