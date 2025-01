In Erinnerung an Kyriakos // In remeberence of Kyriakos

ENGLISH BELOW

Wir haben uns zu Ende des Jahres versammelt, um ein Zeichen der Solidarität und Verbundenheit zu senden. Seit dem 31. Oktober 2024 ist Vieles geschehen. Ein anarchistischer Gefährte, Kyriakos Ximitiris, verlor sein Leben bei einer Explosion in einer Wohnung in Athen. Die Gefährtin Marianna wurde bei diesem Ereigniss schwer verletzt. Nachdem sie die ersten Tage nach der Explosion im Krankenhaus verbrachte, wurde sie am Tag nach ihrer zweiten Operation in das Gefängnis in Korydallos verlegt. Dort sitzt sie unter miserablen hygienischen Bedingungen in Untersuchungshaft. Diese Bedingungen betreffen nicht bloss Marianna, sondern alle Inhaftierten, jedoch stellt ihr Gesundheitszustand unter den schlechten Voraussetzungen ein grosses Risiko für sie dar. Mehr zu Mariannas Umständen und dem Fall können hier nachgelesen werden: https://de.indymedia.org/node/478444

In der Folge des staatlichen Konstruktes wurden insgesamt noch vier weitere Gefährt*innen festgenommen. Darunter auch Dimitra. Dimitra ist eine Gefährtin, welche sich an vielen sozialen Kämpfen der letzten Jahre in Bern beteiligte. So zum Beispiel in feministischen und anarchistischen Kontexten wie auch für die Befreiung Palästinas. Ihr Kampfgeist bleibt unvergessen! Sie ist und bleibt für uns alle Teil unserer Kämpfe. Kämpfe für eine andere Welt, eine W elt frei von Ausbeutung und Unterdrückung. Gegen die herrschende Ordnung und für die Befreiung aller.

Wir solidarisieren uns mit den fünf Gefangenen und haben im Rahmen der Aktionstage (Internationaler Aufruf für Aktionstage 30.12. - 01.01.: In Gedenken an Kyriakos X und in Solidarität mit den Verfolgten des Ampelokipoi-Verfahrens) das Berner Amtshaus mit Farbe angegriffen. Unser Ziel war das Amtshaus, da genau diese Institutionen, das Gericht, die Staatsanwaltschaft, das Regionalgefängnis, jene sind, die die staatliche Ordnung hier und überall aufrechterhalten. Sie sind es, welche Menschen einsperren und sozial wie rechtlich sanktionieren, wenn sich die Menschen nicht an ihre aufgezwungenen Regeln halten. Sie sind es, die jene, die für eine andere Welt kämpfen, einsperren und bestrafen. Sie sind immer die, die einer anderen Welt im Wege stehen.

Aus diesen Gründen haben wir unserer Trauer und Wut Taten folgen lassen und sind in der Silvesternacht 2024 gegen die Mauern des Knastes losgezogen. Wir fühlen uns verbunden mit all denen, die sich ebenfalls getroffen haben, um Momente der Kollektivität zu schaffen. Denen, die vergangene Nacht zu Knästen gezogen sind und Kyriakos und den Inhaftierten gedacht haben sowie den weiteren unzähligen Gefangenen. Wir fühlen uns verbunden mit unseren Gefährt*innen innerhalb und ausserhalb ihrer Mauern und wir sehnen den Tag herbei, an dem wir uns in Freiheit in die Arme nehmen.

KYRIAKOS XYMITIRIS IMMER BEI UNS - REVOLUTIONÄRE HERZEN BRENNEN EWIG

HÄNDE WEG VON DEN INHAFTIERTEN GENOSS*INNEN - FREIHEIT FÜR ALLE

Anarchist*innen aus Bern

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

We have gathered at the end of the year to send a message of solidarity and unity. Much has happened since October 31, 2024. An anarchist comrade, Kyriakos Ximitiris, lost his life in an explosion in an apartment in Athens. The comrade, Marianna, was seriously injured in the event. After spending the first few days after the explosion in hospital, she was transferred to Korydallos prison the day after her second operation. There she is being held in custody under miserable hygienic conditions. These conditions do not only affect Marianna, but all detainees, though her state of health poses a great risk to her under the poor conditions. You can read more about Marianna’s circumstances and the whole case here: https://de.indymedia.org/node/478444

In the aftermath of the state’s actions, a total of four other comrades were arrested. Among them was Dimitra. Dimitra is a comrade who has been involved in many social struggles in Bern in recent years. For example in feminist and anarchist contexts as well in the struggle for the liberation of Palestine. Her fighting spirit remains unforgotten! For all of us, she is and remains part of our struggles. Struggles for a different world, a world free from exploitation and oppression. Against the ruling order and for the liberation of all.

We show solidarity with the five prisoners and attacked the «Berner Amtshaus» with colour as part of the action days (International call for action days 30.12. - 01.01.: In memory of Kyriakos X and in solidarity with those persecuted in the Ampelokipoi case). Our target was the «Amtshaus», because it is precisely these institutions, the court, the public prosecutor’s office, the regional prison, that maintain state order here and everywhere. They are the ones who lock people up and impose social and legal sanctions when people do not abide by their imposed rules. They are the ones who imprison and punish those who fight for a different world. They are always the ones who stand in the way of a different world.

For these reasons, we turned our grief and anger into action and went against the walls of prison on New Year’s Eve 2024. We feel connected to all those who also came together to create moments of collectivity. To those who marched to prisons last night and commemorated Kyriakos and the detainees and the countless other prisoners. We feel connected to our fellow comrades inside and outside their walls and we long for the day when we embrace each other in freedom.

KYRIAKOS XYMITIRIS ALWAYS WITH US - REVOLUTIONARY HEARTS BURN FOREVER

HANDS OFF THE IMPRISONED COMRADES - FREEDOM FOR ALL

Anarchists from Bern