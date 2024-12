Nächtlicher Besuch in Zusammenhang mit dem Ampelokipi-Fall

Am 31. Oktober dieses Jahres explodierte ein Sprengsatz in einer Wohnung in Athen. Diese riss den anarchistischen Mitstreiter Kyrikaos Xymitiris mit sich in den Tod. Die Mitstreiterin Marianna, welche sich ebenfalls in der Wohnung befand, wurde bei der Explosion schwer verletzt. Trotz ihrer erheblichen Verletzungen, befindet sie sich momentan ohne ausreichende medizinische Versorgung im Gefängnis in Korydallos (siehe mehr unter: https://de.indymedia.org/node/478444).

Neben Marianna befinden sich Dimitra, Dimitris, Nikos und A.K im Zusammenhang mit diesen Ereignissen in Haft. Ihnen allen wird das gleiche vorgeworfen: Gründung und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, Besitz und Herstellung von Sprengstoff, sowie Beschädigung von Privateigentum.

Wir solidarisieren uns mit allen Betroffenen der Repression und haben uns entschieden einen Beitrag zu leisten an den Aktionstage vom 30.12. - 01.01.: In Gedenken an Kyriakos X und in Solidarität mit den Verfolgten des Ampelokipoi-Verfahrens (siehe mehr: https://barrikade.info/article/6800).

Aus diesem Grund haben wir die griechische Residenz an der Jungfraustrasse 3 in Bern besucht und mit Farbe markiert. Dieses Wohnhaus dient den griechischen Diplomat*innen und Botschafter*innen als Wohnsitz in Bern.

Der griechische Staat, welche die einsperrt, die gegen die herrschende Ordnung kämpfen, hat auch in der Schweiz seine Handlanger*innen. Diese Leute haben Namen und Adressen.

Kyriakos unvergessen!

Freiheit für die fünf Inhaftierten!

Freiheit für alle Gefangenen!

Einige Anarchist*innen