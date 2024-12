Keine Waffen für Israel - deutsche Kriegstreiber angreifen!

Seit dem 07.Oktober begeht Israel einen brutalen Völkermord am palästinensischen Volk. Unterstützt wird der israelische Staat dabei finanziell, politisch und materiell durch westliche Staaten - 30% der Rüstungslieferungen an Israel stammen aus Deutschland. Mit dabei ist alles von U-Booten über Dieselmotoren, Bauteile für Waffensysteme, Handfeuerwaffen, LKW's, Munition und Panzerfäuste.

Einer der wichtigsten Produzenten für die gelieferten Waffen ist der Düsseldorfer Konzern Rheinmetall.

Mit dem israelischen Völkermord in Gaza, dem Stellvertreterkrieg in der Ukraine und dem größten deutschen Aufrüstungsprogramm seit dem Nationalsozialismus durch die Ampelregierung sieht es für den Kriegsprofiteur so rosig aus wie lange nicht.

Gleichzeitig verbreiten Waffen von Rheinmetall in Palästina, Kurdistan, der Ukraine und vielen anderen Ländern Leid und Tod.

Als Kriegsgegner in Deutschland müssen wir die deutsche Mittäterschaft an dem Völkermord an den Palästinensern benennen und die Profiteure und Täter angreifen.

Etwas Farbe und ein blockiertes Eingangstor stoppen natürlich noch keine Waffenlieferungen - wir wollen mit unserer Aktion aufzeigen, dass die Täter und Profiteure hier in Deutschland vor unserer Haustüre sitzen und daher auch direkt angreifbar sind. Unsere Aufgabe in Deutschland ist es, eine Bewegung aufzubauen, die diesen Verbrechern in Zukunft wirklich etwas entgegensetzen kann. Damit müssen wir jetzt anfangen - ob mit Massendemonstrationen oder einem kleinem Farbangriff: wer vor unserer Haustüre von Krieg, Massenmord und ethnischer Säuberung profitiert, wird von uns nicht in Ruhe gelassen werden!

Krieg beginnt hier - der Widerstand auch!

Freiheit für Palästina!

Hoch die internationale Solidarität!

Revolutionäre Kriegsgegner:innen aus Bonn