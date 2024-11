Milano - Corvetto in Flammen - Wegen des Polizei-Mordes an Ramy Elgaml

Seit der Nachricht von seinem Tod waren zahlreiche Jungen und Mädchen, seine Freunde und Freundinnen, zusammen mit seiner Familie an der Unfallstelle auf der Straße.

Schon bald verwandelte sich die Trauer über seinen Tod in Wut und den Durst nach der Wahrheit über das Geschehene.

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es in den Straßen des Arbeiterviertels, in dem er lebte, zu Konfrontationen mit der Polizei, da jemand begonnen hatte, Mülltonnen und Abfälle in Brand zu setzen.

Auch in der Nacht zum Montag kam die Normalität für einige Stunden zum Erliegen. An ihre Stelle traten in Brand gesetzte Barrikaden und Gruppen von Menschen, die mit der Polizei aneinandergerieten, die daraufhin zahlreiche Tränengasgranaten einsetzte, um die Menschen, die sich nicht einschüchtern ließen, zu vertreiben.

Der Tod von Ramy ist wahrscheinlich der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Wer aus den Arbeitervierteln kommt, hat jeden Tag mit der Polizei zu tun, aus dem einen oder anderen Grund, kennt die Arroganz und Gewalt der Polizisten und weiß, was eine Polizeikontrolle bedeutet.

Und so wächst die Wut.

Am Ende der Montagnacht wurde ein 21-jähriger Junge verhaftet und nach San Vittore gebracht, während in Corvetto die Wut und das geschmolzene Plastik der Mülltonnen auf dem Asphalt bleiben.

Ramy wird in den Herzen seiner Familie und Freunde weiterleben, in der Wut, die die Straßen in Brand setzen wird.

Raus mit den Polizisten aus den Vierteln.

Freiheit für alle.“

(von Galipettes aus Milano)