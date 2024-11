In tiefer Trauer und ewiger Verbundenheit nehmen wir Abschied von unserem Freund Kyriakos (de/eng/gr)

Als Kyriakos in das Meuterei-Kollektiv kam, waren vor allem zwei Dinge zu erwarten: sehr viel Arbeit und wenig Aussicht auf Erfolg. Trotzdem hat er sich dazu entschieden, zusammen mit uns für den Erhalt der Meuterei zu kämpfen, mit uns zusammenzustehen und mit wehenden Fahnen unterzugehen.

Wie bei Vielen von uns hat auch seine Meutereikarriere als Stammgast, trinkend am Tresen, begonnen. Vom Stammgast wurde er zum Vertrauten, zum Komplizen, zum Mitstreiter, zum Kollektivista und geliebten Freund.

Kyriakos war ein liebenswerter und offener Mensch, der es geschafft hat, viele Menschen zu verbinden und miteinander bekannt zu machen. Das hat oft dazu geführt, dass die Bar an seinen Schichten so voll war, dass man nicht mehr wusste, wohin mit sich.

Er hat sich keiner Diskussion oder Auseinandersetzung entzogen, auch wenn das sicherlich auf dem Meutereiplenum mit einem Mix aus Deutsch/Englisch/Denglisch nicht immer einfach für ihn war. Trotzdem war er bei allem mit Herzblut dabei. Wir haben zusammen gearbeitet, getrunken, diskutiert, demonstriert, alberne Videos gedreht, getanzt und vor allem hat er uns sehr oft zum Lachen gebracht.

Er hat viele verschiedene Kämpfe unterstützt und war ein verlässlicher partner in crime, wofür man ihn auch brauchte. Sein Herz hat für eine bessere, solidarische Welt geschlagen und sein Mut und seine Entschlossenheit haben ihn nicht aufgeben lassen.

Die Nachricht über Kyriakos’ Tod, die Verletzung unserer Freundin Marianna und die Festnahmen von Dimitra und Dimitris, haben uns schwer erschüttert. Wir senden den Dreien viel Kraft, Gesundheit und Durchhaltevermögen, sowie unsere Solidarität.

„I can’t come. Ich war in Meuti bis zu spät gestern“ (Kyriakos)

Kyriakos, du wirst immer in unseren Herzen sein – denn auch wenn wir dich nicht sehen, wissen wir, dass du für immer hinter uns stehst!

In Liebe und Wut

Meuterei

REVOLUTIONÄRE HERZEN BRENNEN FÜR IMMER

FÜR IMMER IN UNSEREN HERZEN KYRIAKOS

HÄNDE WEG VON MARIANNA

FREIHEIT FÜR DIMITRA UND DIMITRIS

//english//

We bid farewell to our friend Kyriakos with deep sorrow and eternal solidarity

Kyriakos’ death leaves a big gap and fills our hearts with deep sadness. We look back on our time together with melancholy but also with joy, because it makes us smile when we think of him.

The time when Kyriakos joined the Meuterei Collective two things were to be expected: a lot of work and little prospect of success. Nevertheless, he decided to fight with us to preserve the Meuterei, stand with us and go down with waving flags.

Like for many of us, his Meuterei career began as a regular, drinking at the bar. From a regular, he became a confidant, an accomplice, a comrade-in-arms, a collectivista and a beloved friend.

Kyriakos was a likeable and open-minded person who managed to connect many people and bring them together. This often meant that the bar was so full during his shifts that people no longer knew where to go.

He never shied away from a discussion or debate, even if it was certainly not always easy for him at the Meuterei Plenum with its mix of German/English/Denglish. Nevertheless, he put his heart and soul into everything. We worked together, drank, discussed, demonstrated, made silly videos, danced and, above all, he often made us laugh.

He supported many different struggles and was a reliable partner in crime wherever he was needed. His heart was beating for a better world in solidarity and his courage and determination never let him give up.

The news of Kyriako's death, the injury of our friend Marianna and the arrests of Dimitra and Dimitris, has shaken us. We send the three of them lots of strength, health and perseverance, as well as our solidarity.

„I can't come. Ich war in Meuti bis zu spät gestern.“ (Kyriakos)

Kyriakos, you will always be in our hearts – even if we don't see you, we know you're always behind us!

In love and rage

Meuterei

REVOLUTIONARY HEARTS BURN FOREVER

ALWAYS IN OUR HEARTS KYRIAKOS

HANDS OFF MARIANNA

FREEDOM FOR DIMITRA AND DIMITRIS

//ελληνικά//

Αποχαιρετούμε τον φίλο μας Κυριάκο με βαθιά θλίψη και αιώνια αλληλεγγύη

Ο θάνατος του Κυριάκου αφήνει ένα μεγάλο κενό και γεμίζει τις καρδιές μας με βαθιά θλίψη. Αναπολούμε την κοινή μας πορεία με μελαγχολία αλλά και με χαρά, γιατί μας κάνει να χαμογελάμε όταν τον σκεφτόμαστε.

Την εποχή που ο Κυριάκος εντάχθηκε στο Meuterei Collective δύο πράγματα ήταν αναμενόμενα: πολλή δουλειά και λίγες προοπτικές επιτυχίας. Παρ' όλα αυτά, αποφάσισε να αγωνιστεί μαζί μας γιατηδιατήρησητουMeuterei, να σταθεί δίπλα μας και να κατέβει με κυματιστές σημαίες.

Όπως για πολλούς από εμάς, η καριέρα του στο Meuterei ξεκίνησε ως θαμώνας, πίνοντας στο μπαρ. Από τακτικός, έγινε έμπιστος, συνεργάτης, συναγωνιστής, κολεκτιβιστής και αγαπημένος φίλος.

Ο Κυριάκος ήταν ένας συμπαθής και ανοιχτόμυαλος άνθρωπος που κατάφερε να συνδέσει πολλούς ανθρώπους και να τους φέρει κοντά. Αυτό συχνά σήμαινε ότι το μπαρ ήταν τόσο γεμάτο κατά τη διάρκεια των βάρδιας του που ο κόσμος δεν ήξερε πια πού να πάει.

ΗείδησητουθανάτουτουΚυριάκου, οτραυματισμόςτηςφίληςμαςΜαριάνναςκαιοισυλλήψειςτηςΔήμητραςκαιτουάλλουφυλακισμένουσυντρόφου, μαςσυγκλόνισαν. Στέλνουμεκαιστουςτρειςτουςπολλήδύναμη, υγείακαιεπιμονή, καθώςκαιτηναλληλεγγύημας.

"I can`t come.Ich war in Meuti bis zu spät gestern». (Κυριάκος)

Κυριάκο, θα είσαι πάντα στις καρδιές μας - ακόμα κι αν δεν σε βλέπουμε, ξέρουμε ότι είσαι πάντα πίσω μας!

Με αγάπη και οργή

Meuterei

ΟΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΈΣ ΚΑΡΔΙΈΣ ΚΑΊΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΆΝΤΑ

ΠΆΝΤΑ ΣΤΙΣ ΚΑΡΔΙΈΣ ΜΑΣ ΚΥΡΙΆΚΟΣ

ΚΆΤΩ ΤΑ ΧΈΡΙΑ ΑΠΌ ΤΗ ΜΑΡΙΆΝΝΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΉΜΗΤΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΗΜΉΤΡΗ