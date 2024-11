Oh no da drüben sind 3 Bullen!

Wir trauern um so viele verpasste Chancen und über grobe Fehlleistungen. Im Rahmen von Demos und Aktionen aller Art. Dabei sind uns zentrale Problemfelder wie auch Lösungsansätze eingefallen, die wir in diesem Text bearbeiten wollen. Er dient zur Inspiration bei der Verbesserung der eigenen Performance, nicht als Angriff auf die beteiligten Antifas.

I. Dort sind 3 Bullen

1.1 Situation

1.2 Lösung

I. Oft erleben wir es, das Aktivistis Aktionen oder Demos ab/unterbrechen, weil sie eine geringe Anzahl Bullen registrieren. Wir können das emotional nachvollziehen, die Sorge vor juristischen Repressionen und Schlägen ist verständlich. Wir wollen auch auf keinen Fall zum Leichtsinn aufrufen! Uns geht es um eine realistische Abwägung von Chancen und Risiken. Sowie miteinander schnelle Entscheidungen treffen zu können auf der Basis von fundierten Einschätzungen der aktuellen Lage unter Berücksichtigung früherer Erfahrungen.

Dazu gehört:

1. Bullen sind auch Menschen (nein jetzt kommt keine linkslib scheisse, bitte weiterlesen) das heißt auch sie können Angst haben und orientierungslos sein :D

Beispiel: Weichreite Stream vom 31.05.23.

Dort seht ihr wie die Bullen sichtlich verunsichert waren. Von den Antifas die im Lene Voigt Park waren wissen wir jedoch ähnliche Gefühle. Sie brauchten Ewigkeiten bis sie den Park verlassen konnten, aus Angst vor den Bullen.

Eine spätere Analyse dieses Tages (und ähnlicher Ereignisse) sagt uns, das mit mehr Entschlossenheit auf Antifaseite es möglich gewesen wäre kraftvoll die Feierlichkeiten starten zu lassen. Die Aktivistis hätten sich an einem Ort konzentrieren sollen und auf Kommando eine bunte Mischung von Steinen und Flaschen regnen lassen, in Kombi mit Rauch Effekten hätte man dann motiviert den Park verlassen können.

Verantwortung

Es gab auch gute Ansätze die in diese Richtung gingen, aber halt nicht koordiniert. Wir wünschen uns daher, dass sich zukünftig mehr Genossis motiviert sehen proaktive Vorschläge zum gemeinsamen angriff zu machen. Bei bedarf auch in Form eines gebrüllten „WIR GEHEN JETZT IN DIE ARTUR UND ANNA STRAßE, ATTACKE“ – andere wiederum sollten aufmerksam auf solche Impulse achten und geneigt sein ihnen folge zu leisten. Außer sie sind obviously dumm.

Testosteron

Es sollten bitte nicht nur Tesatesteron getriebene Menschen diese Inituiative ergreifen – um, das zuu befördern sollten Menschen mitr viel testosteron auch mal auf die anderen hören. Danke.

Was muss passieren:

- Mindset

Bereit euch mit eurer Bezugi darauf vor bei Konfrontationen mit Bullen sowohl emotional, strategisch wie auch praktisch bereit zu sein.

- Technisch: Probt wie ihr durchbrecht. (Trefft euch an einem anonymen Ort und gestaltet das ganze als Rollenspiel. Mann kann auch üben Flaschen zu werfen. Das hat nicht nur einen Effekt auf das praktische Vermögen, sondern senkt auch die Hemmschwelle, da die erforderlichen Bewegungen schon im musslememory abgelegt werden.

- Strategie: Geht verschiedene Szenarien durch und analysiert mit welchen Strategien es möglich ist durchzubrechen. Es ist lohnenswert die Lokalität auf Google Maps oder im real life zu besuchen. Wo gibt es Verstecke für Personen, Dinge? Wo sind Hinterhöfe? Wo wohnen vertrauenswürdige Persönlichkeiten? Man kann sich auch bei den Demotaktiken anderer Länder inspirieren lassen.

- Emotional: Angst ist normal, aber auch Mut und Wut sind Emotionen. Beschäftigt euch damit wie ihr diese bei euch im richtigen Moment steigern könnt.

- Teambuilding: Dazu gehört nicht nur die Abstimmung von Strategien und Codewörtern, sondern auch Rituale der gegenseitigen Bestärkung.

Wichtig, Material:

Es ist auch wichtig gut materiell ausgestattet zu sein. Hier eine Liste von Dingen, aus denen ihr anlassangemessen auswählen könnt:

Gegen Pfefferspray

- Pfefferspray zum zurück pfeffern

- Schutzbrille (am besten auch seitenabschließend… aber jede Brille ist besser als keine Brille)

- Kontaklinsen raus

- Milch, Kochsalzlösung und Feuchttücher (weil Bullenpfeffer wird durch Wasser nur schlimmer… aber wenn nur Wasser da ist, kann man auch das nehmen, ist nur halt mehr pain)

→ Allgemeiner Pfefferexkurs: versucht nach und nach zu blinzeln. Bittet jemanden euch beim ausspülen mit Milch und Feuchttüchern zu helfen. Kippt leicht den Kopf zur Seite, die anderen Person öffnet das betreffene Auge um die Reinigung vorzunehmen. Bitte keine anderen Flüssigkeiten. Schon nach 15 Minuten gibt es leichte Besserungen, spätestens nach einer ¾ Stunde könnt ihr wieder normal sehen. Bitte nicht hyperventilieren, sondern ruhig atmen. Wenn ihr Zuhause seid, bitte verzichtet auf ein warmes Vollbad, sondern duscht mit Kaltwasser.

Wenn ihr jemanden pfeffern müsst im Rahmen von Selbstverteidigung: Wir empfehlen Gel statt Spray, da es nicht im Wind davon fliegt, mehr weh tut und schlechter weggewischt werden kann.

Ausschreitungen und sonstige Demos

- Knieschoner

- Polsterung der Arme

- festes Schuhwerk

- Wechselklamotten

- das Kapital (kann man werfen, anzünden oder sich im, Kessel vorlesen und schlauer werden)

- Feuerzeug

- Handschuhe

- Mumme

- Regenschirme

Verkleidungen

- Perücken

- Absätze in den Schuhen

- fake Brillen

- Eye Liner/ Tattoostifte

- oversized Klamotten

Handy ja/nein

Bei krassen Demos solltet ihr keine Privathandys mitführen. Es ist aber gut wenn eine Person in der Bezugi ein Aktionshandy hat.

Wie stabile Bezugi

- Menschen die ihr gut einschätzen könnt und harmoniert.

- jede Person braucht einen Buddy der ihr direkt zugeordnet ist, jedes Buddypaar bleibt egal was passiert zusammen.

- Buddypartner tauschen alle Infos aus (Klarnamen, Geburtsdatum, Adresse, ...)

- Vorhger besprechen wer was mitbringt, welches Aktionspotential vorhanden ist, was der Treffpunkt im Notfalll ist und welche Codewörter/Demonamen heute verwendet werden.

Alerta Alerta!