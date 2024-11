Weitere VS-Anquatschversuche in Bremen

In drei Fällen belästigten zwei Schnüffler*innen Personen in ganz unterschiedlichen Situationen: morgens gegen 9 Uhr an einer bis vor kurzem gültigen Meldeadresse, um kurz nach 10 Uhr auf offener Straße und mittags an einer weiteren Meldeadresse. Nur einmal wurde die Person, nach der gefragt wurde, angetroffen. Sie lehnte das Gespräch ab. Die Schnüffler*innen hatten sich hier als Mitarbeiter*innen des Bundesamtes für Verfassungsschutz vorgestellt. In den anderen beiden Fällen gaben sie wohl an, für den Staatsschutz zu arbeiten. Aufgrund der Personenbeschreibungen gehen wir davon aus, dass es sich um dieselben Personen handelte.

Das Wort führte ein Typ Mitte 50 mit faltigem Gesicht, eher kurzen grauen Haaren mit Gel, grauem Shirt und blauer Daunen- oder Puffjacke “Tommy Hilfiger”. Die andere Person wurde weiblich gelesen, war ca. 35 Jahre alt mit rundem Gesicht, Brille, braunen Haaren und schwarzem Mantel mit Nike-Logo auf dem Rücken.

Alle drei Betroffenen waren am 31.5.2023 anlässlich der Bremer Solidemo zur Urteilsverkündung im Antifa-Ost-Verfahren von den Cops mitgenommen worden. Bei einem Anquatschversuch durch den Verfassungsschutz am 29.8.2024 (siehe https://de.indymedia.org/node/453163) wurde genau das bereits als Grund angegeben, warum die Schnüffler*innen die Personalien der betroffenen Person hätten.

Die Bespitzelung antifaschistischer Menschen und Strukturen durch den Staat überrascht uns nicht. Wir werden ihr weiterhin solidarisch begegnen – antifaschistischer Widerstand bleibt notwendig und lässt sich nicht einschüchtern!

Don’t forget, niemand ist verpflichtet mit dem Verfassungsschutz zu reden. Der einzige vernünftige Umgang damit ist, das Gespräch sofort zu beenden.

Solltet ihr ebenfalls einen Anquatschversuch erfahren, lehnt die Kommunikation ab, schreibt zeitnah ein Gedächntisprotokoll und meldet euch beim EA oder einer anderen Antirepressionsgruppe und macht es öffentlich!

Entschlossen und geschlossen gegen Repression!



EA Sprechzeit:

zweiwöchentlich montags (gerade KW)

von 20:00 bis 20:30 Uhr

im Sielwallhaus (Sielwall 38)

E-Mail: eabremen[ät]nadir.org

PGP-Key auf https://www.nadir.org/nadir/initiativ/ermittlungsausschuss/bremen.html