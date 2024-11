Farbe gegen Anti-Semiten

Zwei Tage nach der Wahl von Trump in den USA haben wir uns entschlossen unsere Ohnmacht in eine kleine Reaktion umzuwandeln. Wir sind in der Nacht vom 6. auf den 7. November los gezogen und haben mit Farbe gefüllte Gläser gegen die Hauswand des rechten Aktivisten Hartmut Issmer im Weingarten 4 in Erlensee geworfen. Issmer leitet ein Architektur-Büro und eine Bauträgerfirma hier in Erlensee. Er ist nicht nur in Hessen, sondern auch in Thüringen aktiv, wo sein Unternehmen Bau-Projekte durchführt. Dort organisierte er in den vergangenen Jahren AfD-Veranstaltungen, unter anderem mit Björn Höcke und unter Saalschutz von militanten Neonazis.

Issmer ist offener Rassist, Antisemit, Reichsbürger und Klimawandel-Leugner, der in den vergangenen Jahren ein rege Aktivität entfaltet hat. Er organisiert extrem rechte Veranstaltungen, Kundgebungen und Demos und hat sich als Großspender hervor getan. 265.050€ für die hessische AfD, eine allemal 5stellige Summe für das Compact-Magazin sowie die finanzielle Unterstützung lokaler extrem rechter und antisemtischer Bewegungen sind bekannt geworden.

Jetzt kann er sich überlegen, ob er sein Geld weilter spendet oder lieber in eine frisch gestrichene Hauswand investiert (und danach wieder in eine frisch gestrichene Hauswand. Denn wenn Spende, dann kommen wir wieder, Ehrenwort.)

Kein Friede mit Anti-Semiten! Antifa heißt Angriff!

Antifa Erlensee