[H] Gas-Login vorantreibende Unternehmen markiert

Uniper ist bereits seit fast 2 Jahren am Import von Frackinggas aus den USA über das mobile LNG Terminal in Wilhelmshaven beteiligt und plant aktuell den Bau eines dauerhaften Terminals, dass die Kontinuität des Gasimportes festschreiben und über das zukünftig neokolonialer „grüner“ Wasserstoff importiert werden soll.

Die Gasunie Deutschland hat bereits 2022 eine Anbindeleitung für das mobile LNG Terminal in Brunsbüttel gebaut und im März 2024 die Pipeline ETL 180 zwischen Brunsbüttel und Hamburg in Betrieb genommen. Zudem ist Gasunie Deutschland an der Planung eines Wasserstoffkernnetzes beteiligt, das neokoloniale Ausbeutung zementiert und am 22.10. von der Bundesnetzagentur genehmigt wurde.

Auch diese Aktion wird dem fossilen Kapitalismus nicht ersthaft schaden, doch ärgern sich die getroffenen Unternehmen sicher, dass ihr Handeln in die Öffentlichkeit gezogen wurde. Zudem hat uns die Aktion viel Freude bereitet, auch in Zeiten ohne Massenmobilisierungspotential aktiv zu bleiben und verlief ohne Kontakt zum Repressionsapparat.