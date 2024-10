[KA] Angriff auf das FDP-Büro in Ettlingen

In der Nacht auf Mittwoch haben wir das FDP-Büro in Ettlingen besucht und in roter Farbe mit unsere Forderungen und Parolen verschönert. Anlass gegeben hat uns die Preiserhöhung des 49 Euro Tickets. Damit haben wir unseren Protest und unsere Ablehnung an den herrschenden Verhältnissen, jenseits der Spielregeln des bürgerlichen Staates, nach außen getragen.