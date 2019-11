Conny Wessmann: Heute vor 30 Jahren von Pigs ermordet

Am 17. November 1989 wurde die Antifaschistin Conny Wessmann mit Chemical Maze in die Augen geschossen und in den den laufenden Verkehr einer Hauptstrasse getrieben, es war bereits dunkel und kalt, es gab keine Absperrungen, Sirenen oder Blaulicht, die Mörder waren in Zivil unterwegs, ZSK-SA-SS.

Conny wohnte in den ehemals besetzten Häusern am Kreuzbergring und sie war zum Feierabend in einer Jazzkneipe, die der antifa-telefonette angeschlossen war. Damals trauten sich die Nazis aus den Dörfern eher selten direkt nach Gö rein, klar gabs noch überall die burschis, aber die waren eher mittlere tabelle, aber wenn, nicht in kleingruppe und dann gab's alarm, göttingen-city ist klein und rund. Conny und ihre Gruppe jagte, aber verpasste die Nazis knapp, weil die Schweine sie mal wieder in Schutzhaft nahmen und in einen Überlandbus verfrachteten und aus der Stadt rausbrachten und dann kamen die Ziften vom Zivilen Streifen Kommando und jagten Connys Gruppe aus dem innerem Göttingen raus hinters Idunahochhaus, dort hinter ist eine ziemlich schmalle, dunkle Stichstrasse, der ideale Platz für den Mord an Conny.

man findet dazu im deutschen Wikipedia ziemlich krass verschiedene alte versionen, denn Wikipedia ist schweinepresse und bevorzugt die offizielle Version kapitalistischer Diktatur und seiner (H)Ampelmännchen.

Es gab die nächsten Tage über das Wochenende eine große geduldete Mahnmache mit großem Feuer und Rangeleien sonntagnachts, als die Schweine räumten für den Montagssverkehr des Kapitals und seiner Lakaien.

Den Samstag drauf dann eine bundesweit mobilisierte Demo mit tausenden in echten schwarzen Blöcken und tausenden Militanten, die CB-Funk-geleitet hoch zur Bullenwache Am Schweinsgraben 1 zogen. Während mit Wurfankern die Zäune der Wache angegangen wurden, blieb dort der Jusoblock, der sich irgendwie zwischen die Blöcke geschummelt hatte, stehen und eröffnete den Bullenhorden einen massiven Angriff bergrunter - die ganze Strasse hoch den Berg war voll "schnittlauch" (wie mönsch die schweine seit wackersdorf nannte, wenn sie durchs Unterholz gerangelt kamen, um von wütenden morschen Ästen verjagt zu werden)

Und das mitten beim abbiegen der Demo, angriff wurde abgewehrt, scheiben klirrten an banken, wawes wurden mit steine auf distanz gehalten oda hatten noch keinen befehl, manchmal machten sie ein paar meter rückwärts, aber eigentlich können die viel ab und einfach stehen bleiben, die alten konnte man ja noch mit ne zwille in die rohre lahmlegen, zumindest 82 in kalkar, und ein paar strassen weiter - während und nach der abreise aller auswärtigen unterstützer*innen - wurden bullenautos umgekippt.

Die dorthin beorderte Bereitschaft aus Braunschweig bog allerdings zwei parrallestrassen früher ab und attackierte das Juzi. Die Bullenhorde wurde mit drei Mollies in Schach gehalten und 20-30 Kids schickten 95% von ihnen ins Krankenhaus durch massive Pflastersteinhagel auf die Schweine und sobald sie sich etwas zurückzogen, wurden die Steine eben etwas weiter geschmissen, um ihnen den Rückweg abzuschneiden, die Panik war enorm und sorgte für gute Stimmung.

Anschliessend griffen SEKs das JUZI an. Ähnlich wie "Besetzte Häuser" - die jahrzehntelang verschwiegen, dass sie verträge haben und jetzt rumjammern - nennt sich das Juzi autonom, bekommt aber Staatsknete für seine Sozibulle*tte*n und ähnlich defätistisch wie beim mordversuch mit Beil an antifaschistin Petra durch Torsten Heise und FAP-Chef Polacek, verhielt es sich auch hier, es wurde verhandelt, obwohl mind. 500 militante, teilweise noch mit mollies im haus waren, weil das haus ist natürlich wichtiger als rekorde von bullen ins krankenhaus zu schicken

KREUZBERG LEBT