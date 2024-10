Jugendfaschos in Freiburg gesichtet

Gegen 16:50 Uhr am 20.10.2024 haben Menschen zufälligerweise eine Gruppe an jungen Faschos gefunden, die bei einer kleinen Fußgänger*innenunterführung am Bahnweg nahe zur KTS Videos / Fotos aufgenommen haben, wie sie vermummt und mit einer Deutschlandflagge mit eiesernem Kreuz drauf geposed haben. Um die Faschos nicht einfach ohne was zu machen entkommen zu lassen, sind Antifas dann mit einer kleinen Personengruppe losgezogen, um ihnen aufzuzeigen, dass das nicht "ihr Revier" ist.

Als Menschen bei der Bahnunterführung um die es sich angeblich handelt ankamen, saßen die Faschos auf der anderen Seite der Unterführung und haben nichts wirklich gemacht. Massenhaft "NS-Zone" Sticker mit der Reichsflagge drauf sowie Aufkleber mit den Worten "Talahons abschieben!" aus dem Druck18 Shop haben dort geklebt. Als sie die Antifas von der anderen Seite des Bahnwegs haben kommen sehen, sind sie entspannt in Richtung Freiburger Bahnhof weitergelaufen, bis die Antifas dann ein bisschen schneller wurden und sie verbal Konfrontiert haben. Stellen wollten sie sich nicht und sie sind weitergelaufen als würde nicht sein. Nach einseitigem Anschreien der Antifas, flogen dann einzelne Steine und Feuerwerk in Richtung der Faschos, die dann zwar weitergelaufen sind, aber trotzdem anscheined Panik hatten. Kurz vor Eintreffen am Bahnhof wurden sie erneut konfrontiert, geschubst und angepöbelt. Sie haben sehr zurückhaltend reagiert und haben gesagt, dass sie ja schon gehen würden. Am Freiburger Hauptbahnhof haben sie auf Gleis 2 (Fahrtrichtung Offenburg / Basel Bad Bf) gewartet, als die dann von Bullen aufgetroffen wurden. Diese haben sie anscheinend aus Panik selbst angerufen. Die Bullen haben die Personalien aller Personen kontrolliert und die Taschen durchsucht und in diesem Zuge ihnen ca. 100 Sticker abgenommen. Es hat sich herausgestellt, dass ein Teil der Gruppe angeblich aus Lörrach kommt, eine andere Person von ihnen aus NRW. Die drei stiegen nach der Kontrolle in einen Zug in Richtung Basel Bad Bf ein, welchen mensch auch nehmen muss um nach Lörrach zu kommen. Bilder zu ihren Gesichtern findet ihr unter diesem Text :)

Vermehrt wurden in Freiburg in letzter Zeit sehr junge Menschen mit Fascho-Symbolik gesehen, die Stück für Stück auf mehr Präsenz zeigen wollen. Sprays wie z.B. "Zecke verrecke", "1161" (Anti-Antifa), "NS-Area" usw. tauchen vermehrt auch in stark bewohnten Stadtteilen wie in der Wiehre auf. Kurz vor Beginn der Fußball-EM wurde der "Dieti" (Waldbesetzung in Freiburg) von besoffenen Faschos nach einem Deutschland-Testspiel angegriffen, die mit Äxten und Messer Menschen bedrohten und verschiedene Nazi-Parolen riefen wie "Sieg Heil". Auch Fascho-Sticker tauchen immer häufiger auf, was in Freiburg bisher keine "Normalität" war. Letztes Jahr tauchten immer wieder bis zu 10er Gruppen an Jungfaschos auf, die an der Dreisam entlang sprayten (Hakenkreuze usw.). Diese tauchten dann auch in einer Gruppe bei einer AfD-Kundgebung in der Freiburger Innenstadt auf, sind aber auch bei Konfrontation ganz schnell in ein Taxi verschwunden und abgehauen.

All das zeigt, dass auch in Freiburg sich Faschos immer mehr trauen, speziell Jugendliche, die sich dann aber vor einer Auseinadersetzung bisher noch scheuen. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis diese sich organisieren und sich immer mehr trauen, auch in Form von körperlicher Gewalt. Deshalb lasst und stark bleiben und organisiert euch nach wie vor in euren lokalen Antifa-Gruppen. Analysiert die Geschehnisse und bereitet euch vor. Bildet Banden und Kampfsportgruppen oder werdet Teil von ihnen. Außerdem macht Bilder von Faschoaktivitäten und am Besten von ihren Gesichtern, betreibt Recherche und macht diese wenn es keine Gefahr für euch darstellt auf Indymedia für alle zugänglich.

Faschos haben Namen und Adressen, lasst uns diese ausfindig machen!

Solidariscbe Grüße an alle die schon jetzt, seit Jahren oder Jahrzehnten mit den Faschos in direkter Konfrontation stehen, speziell an unsere Freund*innen in ländlichen Gebieten und im Osten,

ein paar Antifas aus Freiburg <3