Gedenken an Kupa Ilunga Medard Mutombo

Kupa Ilunga Medard Mutombo starb am 6. Oktober 2022 an den Folgen eines brutalen Polizeieinsatzes in Berlin wenige Wochen zuvor. Am 2. Todestag trafen sich sein Bruder und andere auf dem Kreuzberger Oranienplatz in Berlin, um an ihn zu erinnern und gegen tödliche Polizeigewalt zu protestieren.