Aktionen in Solidarität mit Palästina und Libanon

In der Nacht zum 7.Oktober wurden internationalistische Parolen und Solidaritätsbekundungen in fünf Bezirken Hamburgs durch Tapeten an präsenten Orten angebracht.Einige Wochen zuvor bemalten Aktivist:innen eine Treppe bei den Landungsbrücken in den Farben der palästinensischen Fahne.

Die Aktionen sollen das Hamburger Stadtbild prägen und auf die aktuellen imperialistischen Kriege mit deutscher Unterstützug aufmerksam machen. Akruelle staatliche Repression gegenüber palästina-solidarischen und internationalistischen Strukturen und Personen werden uns nicht aufhalten für eine bessere, friedliche Welt zu kämpfen.

Hoch die Internationale Solidarität! Yallah, Yallah Intifada!