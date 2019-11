No Cop25 – Die Weltklimakonferenz in Madrid zum Desaster machen

(02.-13.12.2019)

Ab dem 02. Dezember kommen die herrschenden der Welt nach Madrid. Einige

der größten Mörder auf dem Planeten und einige der Hauptverantwortlichen

seiner Zerstörung. Sie kommen um ihre Mäuler und Kalender mit den

nächsten Plänen ihres „Kampfes gegen den Klimawandel” zu füllen. Während

der globale Kapitalismus weiterhin funktioniert und der größte Teil der

CO2 Emissionen von der industriellen Produktion stammt, während Konzerne

weiterhin Wälder und Berge zerstören um ihre natürlichen Ressourcen

auszubeuten.

Unterdessen steht Chile in Flammen und seine Straßen sind mit den

Patronenhülsen der Sicherheitskräfte gefüllt. Präsident Piñera führt

seine politischen Pläne trotz der Revolte fort und ignoriert dabei dass

seine Diktate schon vor der sozialen Explosion vermehrt im Fokus standen

und infrage gestellt wurden. Dank der Güte der Spanischen Regierung kann

er dies nun fortführen und so tun, als wäre alles in Ordnung.

Doch in Chile konnte die Ordnung nicht aufrecht erhalten werden und

daran möchten wir uns hier ein Beispiel nehmen. Wir werden den

herrschenden der Welt nicht zugestehen, dass sie sich hier treffen um

die Zerstörung der Erde unter dem Deckmantel von Nachhaltigkeit und

Respekt zu planen, als ob alles einfach normal weitergehen würde. Als ob

sie nicht die ganze Zeit an der Zerstörung beteiligt waren, als ob sie

nicht tausende von Leichen hinter sich lassen. Wir werden ihnen keine

Legitimität geben. Auch weil wir wissen, dass das ausweiten der Revolte

die beste Art ist, um sich solidarisch mit den Rebell*innen zu zeigen.

Wie in Hamburg, wollen wir, dass der Gipfel zu einer Hölle wird. Wir

schlagen den Feind*innen des Systems vor, sich hierfür in Madrid zu

treffen während die Eigentümer*innen der Welt dort ihr Treffen abhalten.

Achtet auf weitere Aufrufe und Informationen. Für Menschen die anreisen

werden Schlafplätze zur Verfügung gestellt.

Wir glauben nicht daran, dass die Politik durch Geheuchel in Parlamenten

und Büros mit der Zerstörung der Erde aufhören wird oder ihren Weg zum

Kollaps stoppen wird, der immer schwerer abzuwenden ist. Aber wir

glauben an die Fähigkeit von euch zu handeln, individuell oder in

Gruppen. Deshalb wollen wir zu dezentralen Aktionen aufrufen um die

Verantwortlichen der Umweltzerstörung zu treffen. Politiker*innen

handeln nicht gegen kapitalistische Interessen aber wir tun dies! Gegen

den Klimawandel; direkte Aktion.

Greifen wir diejenigen an, die die Erde zerstören!