Sollen sie doch woanders jammern!

Jedes Jahr um den Volkstrauertag, beziehungsweise dem Totensonntag,

tummeln sich Faschist*innen aller Couleur in Rheinland-Pfalz. Auch in

Bretzenheim an der Nahe marschieren jährlich Neonazis und

Geschichtsrevisionist*innen auf, um auf dem sogenannten „Feld des

Jammers“ ihren „Helden“ und den „Opfern der Alliierten“ zu gedenken.

Um was für eine Art Veranstaltung es sich hierbei handelt, lässt sich

schnell anhand der Redebeiträge erkennen.

„Es wurde jener gemordeten, deutschen Soldaten gedacht, die die

Alliierten – nach dem Krieg! – in den Rheinwiesenlagern verhungern und

verderben ließen. Deutsche Soldaten, darunter junge Männer, die dafür

gekämpft haben, dass die Welt nicht so werde, wie sie heute geworden

ist.“

Als Folge dieses „Völkermordes“ würden nun angeblich „Asylanten“ „nach

Deutschland gepumpt“ werden. Dies alles sei „kalte Absicht und Teil des

Planes, das deutsche Volk weiter zu dezimieren“.

In einer Rede von Lydia Walz heißt es dann noch weiter:

„Unser wirklicher Feind ist jene international operierende,

überstaatliche Hintergrundmacht, die der Todfeind aller Völker ist“.

Wer genau diese Hintergrundmacht ist, wird hier nicht näher erläutert. Es

ist allerdings davon auszugehen, dass in typisch

verschwörungstheoretischer und antisemitischer Manier hinter dem ganzen

Übel eine jüdische Weltverschwörung vermutet wird.

Der Opfermythos der Deutschen wird gerne aufrechterhalten, während man

bei den deutschen Verbrechen der Shoah endlich einen Schlussstrich

ziehen möchte. Man sei nach '45 geboren und habe nichts damit zu tun. Die

Verantwortung der Deutschen am Nationalsozialismus, den Folgen des

Krieges und der Shoah wird ausgeklammert, geleugnet oder glorifiziert.

Mit Begriffen wie Holocaust gegen Deutsche auf den „Rheinwiesenlagern“

werden bewusst die Verbrechen der Shoah relativiert.

Der Vergleich der Shoah mit den sogenannten „Rheinwiesenlagern“ zeugt

von der Geschichtsresistenz der Faschist*innen.

Am 7.März 1945 konnten die Alliierten die damalige Ludendorff-Brücke

einnehmen und schafften so einen ersten Vorstoß ins Zentrum

Nazi-Deutschlands. Am 8.Mai musste Nazi-Deutschland schlussendlich

kapitulieren. Damit stoppte die nationalsozialistische

Kriegsmaschinerie, die bis in die letzten Minuten so viel jüdisches

Leben wie möglich vernichtete.

Als Folge dessen wurden entlang des (meist) linken Rheinufers 18 bis 20

Gefangenenlager errichtet. Eine dieser provisorischen Sammelstellen war

in Bretzenheim an der Nahe (bei Bad Kreuznach).

Diese Gefangenenlager hatten die Funktion eines Durchgangslagers. Das

sogenannte "Rheinwiesenlager" in Bretzenheim bestand so nur vom 27.April

1945 bis zum 31. Dezember 1948. In dieser Zeit wurden mehrere

Hundertausende Kriegsgefangene nach Frankreich geschleust oder in die

Heimat entlassen. Durch die kurzfristige Errichtung der Lager waren die

Zustände und Versorgung zunächst schlecht. Dies muss allerdings im

Kontext der unmittelbaren Folgen des deutschen Vernichtungskriegs

gesehen werden. Nämlich wochenlanger Unterernährung, Erschöpfung,

Krankheit und allgemeiner Versorgungsknappheit nach Kriegsende. Außerdem

verbesserten sich die Zustände schnell.

Im November 1945 wurden Baracken gebaut, es gründeten sich eine Musik-,

Varieté-, und Theatergruppe, es wurde zur Aufbesserung der Ernährung

Essen angebaut und es gab Einrichtungen für Bildungskurse.

Interniet waren in Bretzenheim unter anderen SS-Angehörige, Soldaten,

Offiziere und Wehrmachtsangehörige verschiedener Nationen.

Während Neonazis und sonstige Geschichtsrevisionist*innen von über einer

Millionen toten Deutschen phantasieren, reden seriöse Quellen von etwa

3500 bis 4500 Verstorbenen in dem Bretzenheimer Kriegsgefangenenlager.

(http://rheinwiesen-lager.de/einzelne-lager-im-heutigen-rheinland-pfalz/bretzenheim-winzenheim/)

Diese Neonazis, die auch jährlich in Bretzenheim aufmarschieren

stilisieren die „Rheinwiesenlager“ zu „Konzentrationslagern“ der

Alliierten. In typisch geschichtsrevisionistische Manier wird die

administrative Vernichtung von über 6 Millionen Jüdinnen und Juden

(sowie das ermorden von Queers, Sinti und Roma, Kommunist*innen,

Behinderten, etc.) mit dem angeblichen „Genozid“ an den „unschuldigen“

deutschen Soldaten gleichgesetzt.

Aber nicht nur für Nazis sind die Rheinwiesenlager ein gefundenes

Fressen, um ihr Mobilisierungspotenzial auszuschlachten. Insbesondere in

der lokalen Erinnerungskultur ranken und nähren sich viele Mythen um

Leid und Kriegsgefangenschaft in den „Rheinwiesenlagern, während die

Nazivergangenheit der eigenen Familienmitglieder totgeschwiegen und

relativiert wird.

Die angeblichen geläuterten „Erinnerungsweltmeister“ blenden nur zu

gerne aus, dass sie selbst an der Ursache, dem deutschen Angriffs- und

Vernichtungskrieg, welcher erst in Kriegsgefangenschaft mündete, schuld

sind. Schuld und Leid wird so abgerechnet und Bomben auf deutsche

Städte wie Dresden werden als „Bombenholocaust“ bezeichnet und so mit

dem industriellen Massenmord, der Shoah, verglichen. Ziel dessen ist es,

deutsche Täter*innen und die „Volksgemeinschaft“ nachträglich als Opfer

zu etablieren.

Darum kritisieren wir das Lokale Gedenken ohne Reflexion der

Verhältnisse, die zu Rassenwahn führten und als deren Resultat die

„Rheinwiesenlager“ entstanden.

Eine emanzipatorische Auseinandersetzung mit dem Deutschen

Nationalsozialismus wird so verunmöglicht.

In der Halloweennacht vom 30.10.19 entgegneten wir diesem Spuk mit unserer

Zerstörungswut und verschandelten das Mahnmal des ,,Feld des Jammers", jenes

falsche Denkmal, dass den Täter*innen gesetzt wurde.

Deutsche Täter sind keine Opfer, Geschichtsrevisionist*innen angreifen!