[VS] Breiter Protest gegen AfD in Schwenningen

Nach einer kurzen, aber intensiven antifaschistischen Mobilisierung kamen am Montag Abend über 60 Leute zu den Protesten in Schwenningen zusammen.

Das Offene Antifaschistische Treffen hatte zu Protesten aufgerufen. Im Vorfeld wurden zahlreiche Flyer verteilt und in einem offenen Brief, der auch an die Presse ging, die Verantwortlichen der Stadtverwaltung aufgefordert der AfD keine Räume zur Verfügung zu stellen.

Der Protest vor der Neckarhalle war breit aufgestellt – das OAT, Omas gegen Rechts,Leute von Fridays for Futur und weitere kamen zusammen um der AfD bei ihrem ersten Auftritt in der Neckarhalle klar zu machen, dass ihr neoliberales Programm, genauso wie ihre rechte Hetze hier keinen Platz hat und auf Widerstand stößt, ganz gleich ob sie zu Veranstaltungen mit Parteiprominenz oder zu getarnten Bürgerdialogen einladen.

Der Veranstaltungsort wurde wie gewohnt rundum abgegittert , die Jalousien komplett herunter gelassen und die Halle verdunkelt. 80 Polizisten mit Hunden und Schildern im Schlepptau wurden aufgefahren um die Neckarhalle zu einer Festung zu machen. Komplett abgeschottet in einer fast leeren Halle blieb die AfD unter sich, die Bürger zum Dialog blieben aus.

Draußen wurden Parolen gerufen, Flyer verteilt und in kleineren Redebeitragen nochmal deutlich gemacht, dass das was die AfD sozial zu bieten hat eine Farce ist. Es wurde außerdem darauf eingegangen, dass die AfD als geistiger Brandstifter mehr als nur eine Mitschuld an den jüngsten rechten Anschlägen in Deutschland hat.

Direkt gegenüber des Veranstaltungsortes wurde am alten Stellwerk am Bahnhof noch ein Transparent aufgehängt.

Die Landtagsfraktion der AfD will ihren inszenierten „Bürgerdialog“ zu Altersarmut auch in anderen Städten Baden-Württembergs abhalten. Der Auftakt ihrer Tour in Schwenningen ging nach hinten los.

Mehr Bilder gibt es auf der Website des Offenen Antifaschistischen Treffen VS