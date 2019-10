(B) Berliner AfD veranstaltet Wahlkampfparty im Loewe Saal

Nun wird also erneut versucht den völkisch-nationalistischen Haufen zu bewirten. Am Liebsten ohne störenden Gegenprotest und öffentliche Berichterstattung über einen Veranstaltungssaal, der kein Problem damit hat, wenn sich dort knallharte RassistInnen und NeofaschistInnen besaufen und sich angesichts der drohenden Wahlerfolge selbst beweihräuchern.

Warum auf einmal dieser Rückfall? Wieso nur lässt man eine Partei in sein Haus, die am 27. Oktober Hitlerverehrer Höcke auf einer Großleinwand ihren Respekt zollen will? Gibt es bei den Betreiber*innen vielleicht insgeheim gar den Wunsch die rechten Kameraden in den eigenen Räumen zu Tisch zu bitten? Symphatisiert der Loewe Saal mit neofaschistischem Gedankengut?

Wir werden sehen ob Antifaschist*innen und Anwohner*innen dem Loewe Saal die rechte Volkssause durchgehen lassen. Wenn die Betreiber*innen schon so geil darauf sind, RassistInnen und Neonazis zu bewirten, dürfen sie sich später nicht damit entschuldigen “von nichts gewusst” zu haben.

Wer die AfD bewirtet, hat mit Konsequenzen zu rechnen!

Um im Vorfeld der Veranstaltung schon Mal Druck aufzubauen:

Telefon: +49 (0)30 – 34 50 95 87

Kontakt Geschäftsführung: Milada Bormann Mobil: +49 (0)160 – 94 60 55 28

E-Mail: info@loewesaal.de

Projektleitung: Mirko Preugschat Mobil: +49 (0)170 – 77 91 913

E-Mail: m.preugschat@loewesaal.de

Die Kontaktdaten der Verantwortlichen haben sich übrigens in den letzten 5 Monaten nicht geändert. Ein klares Zeugnis davon, dass Nummern und Mails bisher noch nicht genügend verwendet wurden.

AfD raus aus dem Loewe Saal!

Nationalismus ist keine Alternative!

Kein Raum der AfD!