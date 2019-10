[B-Wedding] Bagger auf Baustelle von PROJECT-Immobilien abgefackelt

Es geht uns hierbei nicht nur um dieses eine Bauprojekt, natürlich gehts um sehr viel mehr, um alles. So schiessen stadtweit die Glaspaläste hoch, die Innenstadt kann weder teurer noch lebloser werden, und unsere Klasse muss an den Stadtrand ziehen wenn nicht mehr als die Hälfte des Einkommens in die Miete fliessen soll - im selben Zuge verstärken sich die Angriffe des Kapitals auch auf linke Infrastruktur.

Wir solidarisieren uns hiermit mit den vielen täglich Zwangsgeräumten und anderweitig aus der Wohnung Vertriebenen, mit der Liebig34 und der Rigaer, mit den bedrohten Kneipen Meuterei und Syndikat sowie der Potse, mit den Wagenplätzen, mit all jenen die Terror durch Bullen, Justiz, Jobcenter erfahren. Auf dass dieser kleine nächtliche Feuerschein in dunklen Zeiten sie etwas erheitere, und den Preis für diese Scheisse weiter in die Höhe treibe!

Venceremos!