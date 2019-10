Rojava Solidarität in Potsdam

In Potsdam fand, wie in vielen anderen Städten am 12.10. eine Demonstration gegen den türkischen Angriffskrieg auf Rojava statt. Aus diesem Anlass kamen ab 15 Uhr 200 Menschen auf dem Bassinplatz zusammen und zogen mit lauten Rufen wie „Alle zusammen gegen den Faschismus“, „Deutsche Panzer raus aus Kurdistan“, Biji YPG“ und „Biji YPJ“ durch die Charlottenstraße in Richtung Luisenplatz.

Auf dem Luisenplatz angekommen wurden Redebeiträgen auf kurdisch und deutsch gehalten und die Bundesregierung aufgefordert die Rüstungsexporte an die Türkei mit sofortiger Wirkung einzustellen.

Am Abend des 12. Oktober fand in Potsdam eine spontane Soli-Aktion für Rojava statt.

Antifaschist*innen, darunter viele Fans des SV Babelsberg 03, kamen zusammen, um ihre Solidarität mit den Menschen in Kurdistan zu zeigen.