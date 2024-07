+++ Freiheit für Maja! Solidarität mit den Beschuldigten im Budapest-Komplex! +++

Maja wurde am 28. Juni nach Ungarn ausgeliefert, wo auch schon Tobi in Haft sitzt. Einige andere Genoss*innen sind untergetaucht. Ihnen werden Angriffe auf Faschist*innen am so genannten "Tag der Ehre" in Budapest sowie die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen.

Maja ist dort Haftbedingungen ausgesetzt, die menschenunwürdig sind. Maja erwartet dort einen Schauprozess, der Antifaschist*innen kriminalisieren soll.

Maja soll wieder nach Hause kommen. Wir fordern die Freiheit aller inhaftierten und untergetauchten Antifas. Antifa bleibt Handarbeit!