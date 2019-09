Aktivist*innen besetzen Baustelle einer Hühnermastanlage in Solschen

Hier unsere Pressemitteilung:

Einige Aktivist*innen der Kampagne gegen Tierfabriken (Niedersachsen)

besetzen seit circa 7.00 Uhr die Hühnermastanlagen-Baustelle in

Solschen. Direkt neben ihrer bestehenden Mastanlage für 39.000 Tiere

lassen Christoph Ehlers und Reinhard Wittenberg gerade eine Weitere

errichten. In den Neubau wird etwa eine halbe Millionen Euro investiert,

damit dort in Zukunft alle sechs Wochen 45.000 Tiere für den

Rothkötter-Konzern gemästet werden können. Mit mehreren Transparenten

protestieren die Aktivist*innen vor und auf dem Dach der im Bau

befindlichen Mastanlage, um auch die gerade stattfindenden

Bau-/Dacharbeiten zu blockieren.

„Wir protestieren mit dieser Besetzung gegen die Tierindustrie, die

durch massive Ausbeutung von Mensch und Tier und der Zerstörung von

Natur und Klima ihren Profit erwirtschaftet. Während in Südamerika

Tropenwälder brennen, um u.a. Futtersoja in die Mastanlagen zu bringen

und während auch hier in der Region das Grundwasser, unter den immer

weiter expandierenden Tierfabriken, mehr und mehr belastet wird, setzt

die industrielle Tierproduktion, wie hier in Solschen, weiterhin auf

Wachstum und hält an ihrer ausbeuterischen Produktionsweise fest,“

begründet eine Aktivistin ihre Teilnahme an der Aktion. „Wir fordern

eine ökologische, ausbeutungsfreie und solidarische Landwirtschaft! Und

wollen gerade auch im Rahmen der aktuell stattfindenden Klimawoche

(20.09 bis 27.09) die Klima-, Lebens-, und Naturzerstörende Rolle der

Tierindustrie erneut aufzeigen und uns dieser entgegenstellen,“ ergänzt

eine weitere Aktivistin.

So betonen die Aktivist*innen, dass allein in Deutschland jedes Jahr

circa 600 Millionen Hühner in den Schlachtfabriken getötet und zu Ware

gemacht werden. Für die Tierindustrie sind die Tiere bloßes Mittel zum

Profit und so werden sie auch behandelt. Sogenannte Masthühner werden

auf engstem Raum in riesige Masthallen mit Kapazitäten von zehntausenden

Tieren gesperrt und nach kürzester Zeit in den Schlachtfabriken im

Akkord getötet. Die Tierindustrie – hier speziell die Hühnerindustrie –

ignoriert, dass Hühner fühlende Lebewesen sind und stellt nach

kapitalistischer Logik ihren Gewinn über das Leben von anderen. Und auch

unsere Umwelt und das Klima nehmen erheblichen Schaden durch die

industrielle Tierhaltung. Die Tierindustrie ist mitverantwortlich für

die Belastung der Böden, des Grundwassers und der Luft. Durch die

intensive Haltung von so vielen Tieren entstehen Unmengen an Gülle und

Mist. Bei der Ausbringung gelangen klimaschädliche Gase und Feinstaub in

die Luft und zu viel Nitrat ins Grundwasser und damit auch in Bäche,

Flüsse, Seen und das Meer. Zudem wird auch global vergiftet und

zerstört: Für die Futtermittel werden beispielsweise in Südamerika

riesige Flächen Tropenwald – und somit große CO2-Speicher und

Lebensräume – gerodet, um mit Pestiziden durchsetzte Sojamonokulturen

anzulegen. Die industrielle Tierproduktion trägt so einen großen Teil

zur Klimakrise bei!

Und nicht nur Tiere, Umwelt und Klima leiden unter dieser Industrie.

Auch um die Menschenrechte ist es in vielen Tierfabriken schlecht

bestellt. In diesen werden oft Leih- und Werkvertragsarbeiter*innen

beschäftigt. Diese werden in den Fabriken zu Niedriglöhnen ausgebeutet

und teils noch um diesen geringen Lohn betrogen, indem sie z.B. für

miserable Unterkünfte, oder Arbeitsgerät extra zahlen sollen. Und auch

an anderen Stellen werden die Menschenrechte mit Füßen getreten: In den

Futtermittelanbaugebieten im globalen Süden werden Menschen von ihrem

Land vertrieben, um Platz für die Futtersoja-Monokulturen zu schaffen

und alle, die weiterhin in der Nähe dieser Futtermittelanbaugebiete

leben, werden durch den enormen Pestizideinsatz vergiftet. Die vielen

Versprechen von Fleischindustrie und aus der herrschenden Politik die

Menschenrechte zu achten wie z.B die Arbeitsbedingungen von Leih- und

Werkvertragsarbeiter*innen in Schlachtfabriken zu verbessern, sind dann

genauso leere Worthülsen, wie die Versprechen von Tierwohl und

Klimaschutz.

Die ständig wachsende Tierindustrie erzielt ihre Milliarden-Gewinne mit

systematischer Ausbeutung, Ressourcenverschwendung, Zerstörung,

Greenwashing und Gewalt. Sie ist ein perfekter Auswuchs eines

ungerechten Systems, wo Geld mehr Wert hat als Leben, wo alles zur Ware

gemacht wird und wo herrschende Politik hauptsächlich für Konzerne

gemacht wird.

Die Besetzer*innen hoffen durch ihre Aktion mehr Menschen zu motivieren

sich aktiv gegen Ausbeutung von Mensch, Tier und Natur zu stellen, damit

dieses ungerechte System keine Zukunft mehr hat.

Kampagne gegen Tierfabriken (Niedersachsen)

kampagne-gegen-tierfabriken.info