Kurzbericht zur Dokumentation "Rechte Tatorte" in Berlin

Sehr beeindruckend fanden wir die Dokumente der Ausstellung. Gezeigt werden in nüchternen schwarz-weiß Fotos, wo überall Angriffe auf Menschen in Berlin stattgefunden haben mit einer kurzen Beschreibung des Vorfalls. Quer durch Berlin und an manchen Orten mehrfach, zeigen, dass Nazigewalt immer präsenter wird. Die aktuellen Angriffsschwerpunkte liegen derzeit in Wedding, Mitte, Tiergarten und Neukölln. Sehr deutlich wird die Zunahme der Angriffe ab 2015/16 also mit Erstarken eines gesellschaftlichen rassistischen Diskurses über Geflüchtete. Eine Verschiebung des gesellschaftlichen Diskurses hin zu rechten Positionen wird immer sehr schnell tätlich sichtbar durch zunehmende Angriffe auf der Straße.

Macht Angriffe öffentlich!

Nazis und Mitläufern die Räume nehmen!

(zur Ausstellung am besten abends zu den Beratungszeiten oder vorher anmelden)