Befreie die Böden Bericht #2 Verbinde den globalen Süden und den globalen Norden

Der Tag begann damit, unseren morgendlichen Hunger mit einem Frühstück aus Müsli, frisch gebackenem Brot, Erdnußbutter, Marmelade und verschiedenen hausgemachten Aufstrichen zu stillen. Nochmals vielen Dank an Le Sabot und deren Freunde, die Aktivisten Bäcker.

Das morgendliche Plenum hatte einen schleppenden Start, mit Leuten, die verspätet vom Frühstück herein stolperten, Toiletten Stopps in letzter Minute und morgendlichen Chats. Aber als es anfing, war klar, daß wir wieder mehr geworden waren, jetzt bei fast 300 Leuten.

Kurz nach neun begannen wir mit einer Einführung des Übersetzers Kollektivs Bla. Sie erklärten ihre Motivation die dem Sprach Aktivismus zu Grunde liegt. Sie beschrieben die Ungleichheiten in Deutschland aufgrund der Verwendung von Englisch als Hauptsprache für viele internationale Versammlungen. Sie sprachen von der Tatsache, daß Personen mit niedrigerem Bildungsniveau nicht die englische Sprache lernen, ebenso wie Personen mit höherem Bildungsniveau (Ihr Bildungsniveau hängt normalerweise von der Familie ab, aus der Sie stammen). Daher wird ein großer Teil der Menschen von vielen Prozessen ausgeschlossen. Das bedeutet, daß das Sprechen von Englisch zu einer lauteren Stimme und Meinung führt. Dies gilt nicht nur in Deutschland, sondern in allen Fällen, in denen eine dominierende Sprache verwendet wird.

Bla möchte diesem Ausschluß entgegenwirken, indem sie bei Aktivisten Veranstaltungen gut organisierte Übersetzungen anbietet. Sie kaufen mit Spendengeldern Infrastruktur (Mikrofone, Radiosender, kleine Radios, Kopfhörer usw.) und bitten die Teilnehmer des Lagers, bei Bedarf als Übersetzer zu fungieren. Als Englisch sprechende Person war ich in deutschsprachigen Workshops sehr dankbar dafür.

Es gab eine große Auswahl an Workshops, so daß die Auswahl nicht einfach war. Die Themen Tierproduktion & Klimawandel; Bauern Resistenz gegen YARA in Subsahara-Afrika; Soziale Ökologie in Rojava, Nordsyrien; und eine indigene Perspektive in der Klimakrise, alles schien zu interessant, um zwischen zu wählen.

Ein Thema war jedoch allen gemeinsam: die Perspektive der Kämpfe im globalen Süden zu verstehen. Von der Erörterung der Statistiken über die Auswirkungen von Düngemitteln und aggressiver Lobbyarbeit für “klimafreundliche Landwirtschaft” und “Wachstumskorridore” auf die soziale und ökologische Landschaft Mosambiks und anderer afrikanischer Länder südlich der Sahara über deren globalen Kontext bis hin zu Zusammenhängen mit anderen Kämpfen in anderen Branchen wie dem Phosphatabbau und schließlich zu sehen, wie Gemeinden in Rojava und anderen Gebieten Syriens Revolutionen erlebten und ihre eigenen Gesellschaften abseits des Staates entwickelten und zusammenarbeiten. Die Diskussionen schienen alle einen unsichtbaren Zusammenhang zu haben.

Nach einem Gedanken intensiven Morgen saßen die Leute also wieder da, um ein herzhaftes Mittagessen zu genießen. Es folgten Arbeitsgruppen Sitzungen, in denen wir zu verschiedenen Aufgaben eingeladen wurden. Von der Toilettenreinigung bis zu Familienzelt Schichten war die Vielfalt reichlich. Es war klar, daß es einen Platz für alle Interessen gab. Inklusion hatte im Camp Priorität, auch wenn es um die Reinigung von Toiletten ging.

Zum Abschluß des Tages diskutierten einige von uns über die Verbindung der globalen Klima Kämpfe im Norden und Süden. Es war klar, daß es auf der ganzen Welt ähnliche Kämpfe gab, aber es gab Konflikte. Erstens hat der starke Fokus der Presse auf europäische Kämpfe das Bewußtsein für den Ernst der Kämpfe im globalen Süden eingeschränkt. Ein Beispiel war die größte Mine im Freien in Kolumbien, in der Ureinwohner ermordet wurden, weil sie dagegen vorgegangen sind. Die Moderatoren aus Guatemala und Kolumbien wiesen darauf hin, daß es in ihren Heimatländern einfach nicht möglich ist, Klimacamps oder zivilen Ungehorsam zu betreiben, da dies Lebensgefahr bedeutet.

Bei der Diskussion über zivilen Ungehorsam in Europa wie Ende Gelände wurde deutlich, daß die Forderung nach Klimagerechtigkeit große Auswirkungen auf den globalen Süden haben kann. Diese Auswirkungen sollten von Aktivisten reflektiert werden, und die Botschaft, für welche „Gerechtigkeit“ wir kämpfen, sollte immer klar in der Botschaft sein, die wir an unsere Regierungen und Industrien senden. Die Reduzierung der Kohle in Europa SOLLTE NICHT zu einer Zunahme des Bergbaus in anderen Ländern wie Kolumbien führen.

Um diese Kämpfe zu bekämpfen und das Bewußtsein zu schärfen, beschlossen sie, ein Kollektiv namens “Red de iniciativas comunitarias” (RICO) (Network of communal initiatives) einzurichten. Sie baten uns, unser Privileg des Rechts zu nutzen, um gegen diesen Kampf zu protestieren und das Bewußtsein für die wahre Bedeutung von Klimagerechtigkeit zu schärfen. Die Komplexität des Klima Aktivismus war klar und wir haben einen bedeutungsvollen Kontakt hergestellt, mit dem wir hoffentlich in naher Zukunft zusammenarbeiten werden.

Nach einem gemütlichen Abendspaziergang zum Deich mit Blick auf die Elbe ließen wir uns im Camp nieder. Sitzen im warmen Musikzelt mit einer Bar an unserer Seite, mehr Ideen und Gedanken des Tages kamen auf und führten zu inspirierenden Diskussionen. Als wir mit einem Bier und Crepes den Abend ausklingen ließen, wurde es offensichtlich, daß wir uns an das Campen gewöhnen. Wir beendeten den Tag mit über 400 Personen und zogen uns für die Nacht in unsere Zelte zurück.