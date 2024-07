B: Angriff gegen Militarisierung und Spektakel / Angriff auf zwei Funkmasten

Gleichzeitig erhält die Technologie die Gesellschaft des Spektakels aufrecht, welche sich in diesen Tagen der Männer-Fußball-Europameisterschaft besonders deutlich zeigt, während Tausende Leute stolz die Flagge ihres Landes schwenken und der Nationalismus und Machismus überall wächst. Während hier mit Massenmedien und „Brot und Spielen“ abgelenkt und Politik gemacht wird, ruft Deutschland gleichzeitig eine militärische„Zeitenwende“ aus und die Festung Europa militarisiert sich zunehmend. Die Massenmedien unterhalten das Fußvolk und die Kriege und die Umweltzerstörung gehen weiter und mehr Menschen denn je sind auf der Flucht. Die Leute sollen vergessen, dass damit das Spektakel einfach so weitergeht, es notwendig ist, dass andere dafür bezahlen und auf der Flucht, in Minen und Kriegen sterben.

Aus diesen und vielen weiteren Gründen sehen wir es als notwendig an, den technologischen Fortschritt anzugreifen und das Spektakel zu destabilisieren und zu unterbrechen. Denn wenn man aufmerksam ist und den richtigen Moment und Ort sucht, ist die Herrschaft verletzlich. Ein bisschen Zeit, Wille und Feuer werden dann den Rest erledigen.

Wir senden feurige Grüße an Benni, der angeklagt ist Molotow-Cocktails auf Bullen in der Demonstration zum Urteil des Antifa-Ost-Prozesses geworfen zu haben.

Feurige Grüße an Maja, welcher Angriffe auf Nazis vorgeworfen werden und die gerade nach Budapest ausgeliefert wurde.

Grüße gehen auch an Hanna, die ebenfalls von einer Auslieferung bedroht ist.

Feurige Grüße an die Gefährt*innen in Berlin, die angeklagt sind, eine Verabredung zum Verbrechen gehabt zu haben und feurige Grüße an alle, die innerhalb und außerhalb der Knäste für die Freiheit kämpfen.