Geplante Nazi-Demonstration am 28.9.2019 in Den Haag

*****************

Pressemitteilung vom 5.9.2019

Neonazi Demonstration in Den Haag, Samstag, 28.9.2019

Am Samstag, 28.9.2019, will die Neonazi-Gruppe Racial Volunteer Force (RFV) in Den Haag demonstrieren. Die für 14.00 Uhr geplante Demonstration hat das Motto "Gegen die zionistische Schattenmacht". RVF ist eine offen neonazistische Gruppe, deren Gedankengut aus nationalsozialistischen Ideen und antisemitischen Verschwörungstheorien besteht.

Die Demonstration wird unter dem Namen "Nationalisten gegen Israel" organisiert, einem Alias und Gelegenheitsnamen der RVF. In ihrem Aufruf lässt die Organisation sich über "Zionisten" und "Zionismus" aus, um so den vollauf antisemitischen Inhalt der Demonstration unter der Maske einer Anti-Israel-Demonstration zu verbergen.

Nicht Anti-Israel, sondern Anti-Juden

Ein rascher Blick in die Website von RVF und in den Demoaufruf enthüllt, was die Organisation eigentlich mit "Zionisten" meint. In der Website werden sogenannte antizionistische Artikel angefüllt mit antisemitischen Zitaten von Himmler und Hitler, in denen der Begriff "Juden" benutzt wird. Jeder Beitrag in der Website enthält antisemitische Verschwörungsideen: Es wird eine Abhandlung geschrieben über das "zionistische Weltkomplott und die Diaspora". Der Fokus der RFV liegt auch nicht per se auf Israel, sondern auf der jüdischen Gemeinschaft weltweit. Die Organisation meint, dass der jüdische Glaube und das Volk - wenn auch mit den Begriff "Zionisten" belegt - sich als ein ausgewähltes Volk sieht, das alle anderen Völker der Welt unterdrücken und ausbeuten will. Der Aufruf zu der Demonstration hat somit auch wenig mit Israel selbst zu tun, sondern ist einfach antisemitisch und richtet sich gegen die jüdische Gemeinschaft in den Niederlanden.

Nationalsozialistische Gruppierung

Die RVF ist eine ausgesprochen nationalsozialistische Gruppierung, deren Ideen voll sind von Rassismus und Antisemitismus. Sie verfechten eine Trennung basierend auf Hautfarbe und "Volk" und meinen, dass die Immigration aus dem Nahen Osten und Afrika von jüdischen Eliten organisiert wird, um Europa zu zerstören. Es wird lobend über das Dritte Reich, Hitler und die Ideen des Nationalsozialismus gesprochen.

AFA Den Haag findet es verwerflich, dass eine ausgesprochen rassistische und nationalsozialistische Gruppe eine antisemitische Demonstration organisieren kann, wohlgemerkt nur einen Steinwurf entfernt von dem Artikel 1-Denkmal. Es ist inakzeptabel, dass dieser Gruppe Raum gegeben wird, um ihr gefährliches rassistisches und antisemitisches Gedankengut zu verbreiten. Sie stellen eine ernsthafte Bedrohung für viele im Zusammenleben dar, eine Bedrohung, die vor über 80 Jahren hätte beendet sein müssen.