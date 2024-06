Observation in Weimar Aufgeflogen

Heute - den 26.6.24 an einem offenen Demo-Aktionstraining gegen AfD Bundesparteitag - ist ca. 19 Uhr eine Observation aufgeflogen.

Das offene Treffen wurde öffentlich über Insta beworben und fand 17-20 Uhr statt. Während dem Verlauf ist aufgefallen dass

2 gelesene Männer in sportlichen klamotten in einem weißem Vupra Combi (Kennzeichen AP SZ 64) uns fotografieren.

Beide Autositze in die liegende Position gestellt, warscheinlich damit sie undercover wirken. Aus dem Auto haben sie fotos mit einer professionellen Kamera mit großem Objektiv von Teilnehmenden gemacht.

Personenbeschreibung: ,

Fahrer: um die 40-50 Jahre, kurzer Haarschnitt, sportlich gekleidet viele und bunte Tatoos bis auf die Unterarme, blaue augen.

Beifahrer: Mitte-Ende 20 sportliche klamotten, vielleicht auf Tattos, warscheinlich hat er fotografiert

Als erkannt wurde, dass die Herren aus dem Auto heraus fotografieren, wurde sich entschieden sie zu konfrontieren. Damit hatten sie scheinbar nicht gerechnet, denn hastig wurde die Kamera weggeräumt und beide kramten schnell ihr Handy heraus. Der Beifahrer öffnete schnell social-media (Instagram oder TikTok) und scrollte diffus widerholt hoch und runter. Der Fahrer hatte sein Handy erst einen Augenblick später heraus gefummelt und hob zu einer peinlich verkrampften schauspielerischen Schlechtleistung an. Er nahm sein Smartphone (sichtbar im Homescreen) an den Kopf und fing an, laut mit sich selber zu sprechen. Er brauchte ein paar Sekunden um in seine Rolle zu finden und hat dann ein paar mal künstlich aufgelacht, hilflos-wild gestikuliert und sehr laut gesprochen.

Wir standen vor der Fensterscheibe und haben das hoch-not-peinliche Theater mit ansehen müssen. Wir klopften an die Scheibe und sagten lauf dass wir alle gesehen haben, dass er nicht telefoniere. Daraufhin hat er noch lauter gesprochen und noch ein bisschen wilder gestikuliert, während Beide im Auto weiter so taten, als seien wir weder zu hören noch zu sehen.

Nach einer verzweifelten halben Minute für den Autoinnenraum, hat der Fahrer dann den Schlüssel aus der Hosentasche gezogen und ist losgefahren

Aus der Gesamtschau liegt die Vermutung nahe, dass es 2 Bullen, vielleicht vom Verfassungsschmutz waren. Beide wirkten sehr unangenehm angefasst davon, angesprochen worden zu sein.

Wir kennen eure Gesichter und freue uns darauf euch wieder zu sehen.

Wenn euch Observationen oder etwas anderes verdächtiges in eurem politischen Umfeld auffällt: sprecht darüber und veröffentlicht es!

Nichts trifft die möchtegern-Agenten so schwer, wie in das Licht der Öffentlichkeit gezogen werden.

Wir lassen uns von euch nicht einschüchtern

solidarische Grüße an alle ;)