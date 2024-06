Sie haben 25.000 ungelesene Nachrichten

Am 20.07. soll es an einem bisher nicht veröffentlichten Ort in Schleswig-Holstein unter dem Titel "Tag des Vorfelds" zu einer weiteren Nazi-Buchmesse kommen. Mit dabei sind die üblichen Gestalten wie z.B. Benedikt Kaiser, Matthias Helferich und Philip Stein. Dazu die Nazi Verlage/Magazine, Freilich, Compact, die Kehre, 1%, etc.

Wir haben bereits in der Vergangenheit die Buchmesse in Berlin erfolgreich durch Fake-Anmeldungen blockiert und möchten die Veranstalter*innen erneut enttäuschen.

In einer ersten Aktion wurde am gestrigen Tag die Mailadresse zur Anmeldung mit über 25.000 Spam-Mails geflutet. Bis zum Anmeldeschluss werden wir versuchen täglich eine ähnliche Summe zu erreichen.

Wir wünschen der "A"fD Schleswig-Holstein viel Vergnügen bei einem Point-and-Click ADventure der besonderen Art!