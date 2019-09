Neonazi Steffen Hupka in alternativen Strukturen

(English below)

Auf Rainbowforum.net beteiligte er sich mit dem Nutzernamen "SteffenHT" in den letzten Wochen aktiv an der Suche nach einem Gelände für ein Rainbow Gathering in Deutschland und bot auch Hilfe für die Infrastruktur an. Es ist davon auszugehen, dass er an dem aktuell in Nordsachsen startenden Gathering teilnehmen und dort auch seine menschenverachtende Ideologie verbreiten will. Auch an anderen Veranstaltungen, wie dem Move Utopia Festival in Harzgerode, zeigte er Interesse.

Dass sich an Hupkas politischer Einstellung nichts geändert hat, zeigen u.a. seine Teilnahme am Aufmarsch für die verurteilte Holocaustleugnerin Ursula Haverbeck im vergangen November (siehe Foto) und eine Anzeige für eine seiner Hetzschriften im rechten "COMPACT"-Magazin.

Wer mehr aktuelle Infos zu Hupkas Aktivitäten hat, kann die gerne an hupka-infos [at] riseup.net schicken.

Einige Antifaschist*innen

Siehe auch: https://de.wikipedia.org/wiki/Steffen_Hupka

Steffen Hupka has been a leading member of the Neo Nazi scene for almost 40 years. Currently, he is trying to set foot in the alternative scene, mainly the Rainbow community. Under his Nickname "SteffenHT" he actively enganged in the search for a camp site in Germany on Rainbowforum.net and also offered to support the camp infrastructure. He is expected to join the Gathering now starting in northern Saxony to spread his fascist ideology, which has not changed at all.

Examples for his activities in recent times are a visit on a demonstration for Holocaust denier Ursula Haverbeck in Bielefeld (see photo) and an ad for one of his pamphlets in the right-wing "COMPACT-Magazin". When searching for craftspeople on the Internet, he explicitely asks for "No Foreigners".

If you have any further information about Hupkas acitivites, please write us at hupka-infos [at] riseup.net.

Some Anti-Fascists