Hausdurchsuchung wegen angeblichem Hausfriedensbruch [H]

Um 06:00 klingelten vier Cops in zivil und ein “unabhäniger” Zeuge an der Tür einer jungen Genossin. Diese “Unabhänigkeit” wurde von der Genossin zwar angeweifelt, doch es wurde keine andere Person als Beobachter*in von den Cops zugelassen. Außerdem wurde es der Beschuldigten nicht gestattet sich irgendwie Hilfe zu suchen, da ihr nicht direkt die Nummer einer Anwält*in vorlag und sie keinen Anruf tätigen konnte, um Unterstützung zu bekommen, da ihr Handy sofort von den Cops einkassiert wurde. Der Vorwurf und damit die “Rechtfertigung” für das Eindringen in die komplette Privatsphäre der Genossin war Hausfriedensbruch. Dieser Hausfriedensbruch sei auf die Räumungen der Waldbesetzung in der Leinemasch in Hannover anfang des Jahres zurückzuführen. Nachdem der Tatvorwurf klargestellt wurde, begannen die Cops die persönlichen Sachen der Betroffenen zu durchsuchen, um belastende Dokumente zu finden. Zettel für Zettel wurden die Notizen und Gegenstände der Genossin durchsucht und gründlich nach Beweismaterial abgesucht. Die Cops machten auch keinen Halt vor den persönlichsten Dingen, wie zum Beispiel das Tagebuch der Genossin. Außer ihrem Zimmer wurden auch noch grob andere Zimmer der Wohnung duchstöbert, wozu auch Zimmer zählten, die gar nichts mit der Genossin zu tun hatten. Es wurden ein Handy, ein iPad und ein Laptop mitgenommen, die jeweils angeblich der Person gehören sollen. Um ca. 7:30 war das Theater dann vorbei.

Ziel der Durchsuchung war auch Hinweise zu weiteren “bislang unbekannten Tatverdächtigen” zu finden. Wie immer bitte keine Gerüchte verbreiten, auch wenn es wichtig ist miteinander zu sprechen.

Dies zeigt noch einmal deutlich wie Repressionen und Kriminalisierung gegenüber der Klimagerechtigkeitsbewegung zunehmen. Es ist schockierend, dass wegen einer Banalität wie Hausfriedensbruch jegliche Privatsphären ignoriert werden und alles nur um Profite zu schützen, in einer Zeit einer eskalierenden Klimakatastrophe.

Zeigt euch solidarisch mit den Betroffenen von Repression!

Hausdurchsuchungen können alle treffen also schadet es nie aufzuräumen!

Wendet euch an Rote Hilfe oder EA, wenn ihr betroffen seid und macht öffentlich, wie Bullen & Justiz vorgehen. Ihr seid nicht alleine!