Das neue Gefangenen Info #451 ist erschienen!

Für eine Veranstaltung in Hamburg am 10.05.2024, welche von ca. 50 Menschen besucht wurde, schrieb sie folgende Zeilen:

"Liebe Freund*innen,ich schicke Euch viele Grüße aus Vechta und bedanke mich für Eure Solidarität! Meine Haftbedingungen haben sich schon sehr zum positiven verändert: so habe ich eine Stunde gemeinsamen Hofgang mit anderen Frauen und noch eine Stunde Aufschluss, bin in einer Zelle ohne Videokamera, und die Fenster kann ich öffnen. Zu dieser Veränderung hat ganz wesentlich die Öffentlichkeit, die ihr hergestellt habt, und die Solidarität von vielen beigetragen. Die vielen Briefe und Grüße haben mir in der harten Zeit am Anfang Kraft gegeben und gezeigt, dass ich nicht allein bin. Ich wünsche Euch eine schöne Veranstaltung und viel Kraft und Elan im Kampf für eine bessere Welt ohne Ausbeutung und Unterdrückung, in der die Menschen füreinander da sind! Daniela"

Die nächsten Veranstaltungen zu Danielas Situation werden in Magdeburg am Samstag den 8. Juni um 14 Uhr im Infoladen, Alexander-Puschkin-Str. 20, und am Montag, den 10. Juni 2024 um 19 Uhr in Berlin in der Lunte, Stadtteil- & Infoladen, Weisestr. 53, stattfinden.

Wenn Ihr Interesse habt, ebenfalls Veranstaltungen durchzuführen, wäre es gut, wenn Ihr Euch mit der Soligruppe „Solidarität mit Daniela“ unter solidarisch‑mit‑daniela@t‑online.de in Verbindung setzt.

Wahrscheinlich wird im Spätherbst in Niedersachsen der erste Prozess wegen der Geldbeschaffungsaktionen gegen Daniela stattfinden. Die nächste Kundgebung vor dem Knast in Vechta ist für Sonntag, den 16. Juni 2024 um 14 Uhr angesetzt. Soweit erstmal zu Daniela, wir halten Euch im Info und auf unserer Homepage auf dem Laufenden.

Auf Seite 23 findet ihr noch ein paar weitere Kurzmeldungen die uns erst kurzfristig erreicht haben. Dann bleibt uns auch nur noch Euch viel Spaß beim lesen zu wünschen und uns bis zur nächsten Ausgabe zu verabschieden...

Eure Redaktion

Inhaltsverzeichnis

SCHWERPUNKT

Einiges zur Situation von Daniela Klette

Isolationshaft ist Folter

Betribsrätin nach Kundgebung beurlaubt

Redebeiträge von der 2. Kundgebung für Daniela

Freiheit für Daniela Klette

1. MAI

Revolutionäre Geschichte

1. Mai und die Gefangenenfrage

INLAND

Samidoun Verbot - Teil 2

Entwicklungen im Budapest Verfahren

Zur Lage von Andreas Krebs

Erwerbslosen- und Jobberinitiative Schwarze Katze

40 Jahre Gefängnis, ein ganzes Leben Kampf

INTERNATIONAL

40 Jahre Gefängnis, ein ganzes Leben Kampf

KULTUR

Palästina Gedicht

GEFANGENE

Brief von Carmen Forderer

Das GI ist zu beziehen über linke Buchläden https://www.gefangenen.info/bazugsquellen/ oder über das Kontaktformular https://www.gefangenen.info/kontakt/