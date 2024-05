AfD-Veranstaltungsort in Knielingen markiert

Die AfD Karlsruhe will am 23. Mai eine Veranstaltung zusammen mit dem Europawahl-Kandidaten Marc Jongen in Knielingen durchführen. Dieser gilt als federführender Ideologe der AfD und fällt v.a. durch seine völkisch-nationale und zutiefst rassistische Gesinnung immer wieder auf. Doch anscheinend sind ihnen Antifaschist:innen schon zuvor gekommen und haben den Veranstaltungsort mit parolen verschönert. Trotz wiederholtem und anhaltendem antifaschsitischen Protest bekommt die AfD jedoch wieterhin Räumlichkeiten, um ihre menschenverachtende Propaganda zu verbreiten. Eine effektive Bekämpfung der AfD bedeutet auch, ihnen die Räume streitig zu machen und sie somit konsequent in ihrem politischen Handeln einzuschränken. Kein Raum der AfD! Kein Raum für rechte und reaktionäre Hetze!