(FR) RIP: L. Touray, I. Barry und E. Özkan Cops töten und wir werden es nicht vergessen und uns erinnern!

Allein im letzten halben Jahr kam es zu vier Toten!

Am 16.04.2024 wurde in Hamburg ein 32 Jähriger Algerier tot in der Gewahrsamszelle aufgefunden, dessen Name und Todesursache bisher ungeklärt sind. Einen Monat zuvor wurde der 46 Jährige Gambier Lamin Touray am 30.03.2024 in Niemburg von der Polizei erschossen, nachdem die anwesenden 14 Polizist*innen zuvor einen Hund auf ihn hetzten. Ibrahima Barry, ein 26 Jähriger Mann aus Guinea, starb am 06.01.2024 in der Nähe von Hanau im Krankenhaus, nachdem er im Zuge einer Festnahme zweifach getasert wurde und anschließend so schwer verletzt wurde, dass er das Bewusstsein verlor. Ertekin Özkan wurde am 23.12.2023 in Mannheim durch vier Schüsse eines Beamten erschossen, woraufhin ihm vor seiner Familie am Boden liegend noch Handschellen angelegt wurden, ehe die Reanimation begonnen wurde.

Dies sind vier Fälle aus den letzten sechs Monaten. Seit 1990 kam es aber zu insgesamt 253 Todesfällen von Schwarzen Menschen, People of Color und von Rassismus betroffenen Personen in Gewahrsam und durch Polizeigewalt.

Rassismus tötet, Cops töten!

No justice, no peace!

Links: https://doku.deathincustody.info/