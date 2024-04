Konferenzräumlichkeiten angegriffen!!

Der Bundesverband Lebensrecht (BVL) organisiert seid Jahren die sogenannten „Märsche für das

Leben“. Letztes Jahr hat dieser zum ersten mal in Köln stattgefunden und konnte durch

widerständigen Protest verhindert werden.

Jetzt wollen die „Lebensschützer“ erneut versuchen in Köln Fuß zu fassen. Die heutige Tagung

steht unter dem Slogan „Grenzbereiche des Lebens – zwischen Anspruch und Wirklichkeit“ und

wollen diskutierend die Selbstbestimmtheit der Frau. Aber für uns steht fest: UNSERE

SELBSTBESTIMMUNG LÄSST SICH WEDER DISKUTIEREN NOCH UNS NEHMEN!

Dieser Antifeministischen Tagung und den Fundamentalistischen Verband „Lebensrecht“ muss

gezeigt werden, dass wir nicht verhandeln und sie hier in Köln keinen Zentimeter Platz finden, so

sehr sie auch wollen. Deswegen kommt mit uns jetzt gleich auf die Straße!

Gegen Fundamentalist:innen und rechte Ideologie! Nerven- stören – verhindern!!