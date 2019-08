Von Kavala bis Hamburg - Feuer allen Knästen

--

Solidarität mit den 3 von der Parkbank!

In der Nacht zum 8. Juli 2019 wurden drei unserer Freunde und Kameraden festgenommen und anschließend verschiedene Wohnungen durchsucht. Nach einer Befragung in den Haftanstalten sind zwei von ihnen in Gewahrsam und die dritte Person wurde zu restriktiven Bedingungen freigelassen. Der Presse zufolge wird ihnen vorgeworfen, einen Brandanschlag im Zusammenhang mit dem Jahrestag des Zusammenstoßes gegen den G20-Gipfel in Hamburg im Jahr 2017 vorbereitet zu haben.

Zeigen wir ihnen unsere Solidarität und dass sie nicht allein sind!

Wenn ihr ihnen schreiben möchtet, könnt ihr Briefe an folgende Adresse schicken:

Libertäres Zentrum

Karolinenstraße 42 (Hinterhaus)

20357 Hamburg

Schlagwort: „Die drei von der Parkbank“

Wir sind sauer!

Ob unschuldig oder schuldig, Solidarität mit den Betroffenen!

Freiheit für alle Gefangenen!

Die feurigen Herzen können nicht eingesperrt werden!

Griechisch:

Φωτιά σε Όλα τα Κελιά

Τοποθετήσαμε Πανό στο πάρκο Φαλήρου ως ένδειξη αλληλεγύης στους 3 συντρόφους που συνελήφθησαν στο Αμβούργο της Γερμανίας.

Ακόμη δύο πανό τοποθετήθηκαν στο ίδιο σημείο, το πρώτο ως ένδειξη αλληλεγγύης στους πρόσφυγες και τους μετανάστες με το σύνΘημα Αλληλεγύη στους πρόσφυγες και τους μετανάστες.

Το δεύτερο πανό με το σύνθημα ΜΠΑΤΣΟΙ, ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΛΟΓΟ ΝΑ ΚΟΙΜΑΣΤΕ ΗΣΥΧΟΙ αναρτήθηκε με αφορμή την αποφυλάκιση του δολοφόνου του Α. Γρηγορόπουλου, Ε. Κορκονέα την 31η Ιουλίου.

ΤΟ ΑΙΜΑ ΚΥΛΑΕΙ ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΖΗΤΑΕΙ.

--

Αλληλεγγύη με τους 3 απ’ το Παγκάκι του Πάρκου

Κατά τη διάρκεια της νύχτας της 8ης Ιούλη 2019, τρεις απ’ τους φίλους και συντρόφους μας συνελήφθησαν και, έπειτα από αυτό, έγινε έρευνα σε διάφορα διαμερίσματα. Έπειτα απ’ την ανάκριση στα κρατητήρια, δύο απ’ αυτούς βρίσκονται προφυλακισθέντες, και το τρίτο άτομο αφέθηκε με περιοριστικούς όρους. Σύμφωνα με τον Τύπο, κατηγορούνται για προετοιμασία εμπρηστικής επίθεσης που συνδέεται με την επέτειο των συγκρούσεων ενάντια στη σύνοδο του G20 στο Αμβούργο το 2017.

Ας τους δείξουμε την αλληλεγγύη μας, και ότι δεν είναι μόνοι τους!

Αν θέλετε τους γράψετε κάτι, μπορείτε να στείλετε γράμματα:

Libertäres Zentrum

Karolinenstraße 42 (Hinterhaus)

20357 Hamburg

Λέξη-κλειδί: “Die Drei von der Parkbank”

Έχουμε οργή!

Είτε αθώοι είτε ένοχοι, αλληλεγγύη με όσες επηρεάζονται απ’ την καταστολή!

Λευτεριά σε όλους τους κρατούμενος!

Οι πύρινες καρδιές δεν μπορούν να φυλακιστούν!

Englisch:

Fire to all Prisons

In solidarity with the "3 von der Parkbank", who were arrested in Hamburg, we hung a banner at the central park of Kavala (Faliro)!

Another banner is meant to express our solidarity with the refugees. ("Solidarity with Refugees and Migrants")

The third banner ("Cops, Judges & Prosecutors - You Will Never Sleep in Peace") is intended to show our contempt for the murderer of Alexis Grigoropoulos, E. Korkoneas, who was released on 31 July. "To aima killaei, ekdikisi zitaei" - When blood flows, it screams for revenge!

--

Solidarity with the 3 of the park bench!

On the night of July 8, 2019, three of our friends and comrades were arrested, and then various homes were searched. After questioning in the detention centers, two of them are in custody and the third person has been released under restrictive conditions. According to the press, they are accused of having prepared an arson attack in connection with the anniversary of the collision against the G20 summit in Hamburg in 2017.

Let's show our solidarity and that you are not alone!

If you want to write to them, you can send letters to the following address:

Libertäres Zentrum (Libertarian center)

Karolinenstrasse 42 (rear building)

20357 Hamburg

Keyword: "The three of the park bench"

We are angry!

Whether innocent or guilty, solidarity with those affected!

Freedom for all prisoners!

The fiery hearts can not be locked up!