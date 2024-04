FFM: Wohnhaus von Frankfurter Immobilienbesitzer angegriffen

Wir haben das Haus großflächig mit Farbe verschönert und außerdem Marco's CO2 Schleuer - einen Porsche Cayenne - tiefer gelegt. Marco lebt in einer ruhigen Wohngegend in Frankfurt-Eschersheim "Im Geeren 143". Während scheinbar alle weiter tief und fest schliefen sind wir unerkannt in der dunklen Nacht verschwunden.

Marco Nadler hat sich unseren Besuch redlich verdient. Der Besitzer von mehreren Immobilien im Rhein-Main Gebiet, gehört zu den Vermietern der übelsten Sorte. Um die eigene Rendite zu steigern werden Menschen von ihm auf brutale Weise aus ihren Wohnungen gedrängt. Dabei schreckt er weder davor zurück Menschen im Winter die Heizung abzustellen, noch sie persönlich zu bedrohen, zu beleidigen und ihnen den Alltag zur Hölle zu machen.

Menschen wie Marco Nadler sind Gift für unsere Gesellschaft. Sein Handeln führt zu massiven pychischen Belastungen von Menschen, Wohnungslosigkeit und Zerstörung von sozialen Gefügen. Der Staat schützt die Bevölkerung in keinster Weise vor Menschen wie Marco Nadler. Ganz im Gegenteil besteht eine Gesetzgebung die solches Handeln letztendlich belohnt. Wir müssen zuschauen wie Nachbar*innen und Freund*innen aus ihren Wohnungen und unseren Vierteln verdrängt werden, wir müssen mit ansehen wie Familien mit mehrern Kinder in ein bis zwie Zimmer Wohnungen leben müssen und bei der Wohnungssuche verzweifeln. Wir beobachten wie die Enge in denen manche Menschen in dieser Stadt leben müssen zur Zunahme von häuslicher Gewalt führt.

Wir haben es satt, dass die Marco Nadlers dieser Stadt mit ihrem Kapital die Gesellschaft und die Umwelt zerstören. Der Staat setzt die Rahmenbedingungen für diese Zerstörung und trotzdem bleibt die persönliche Verantworung für das eigene Handeln. Unser Angriff ist eine direkte Reaktion auf das menschenverachtende Handeln von Marco Nadler.

Wir freuen uns über Nachahmungstäter*innen. Es gibt der Marcos viele in dieser Stadt.

Hass&Farbe für Menschenfeinde