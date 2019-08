Unsere Solidarität ist ihre Furcht - gegen jede Trans*feindlichkeit - fight the cistem

Content Warning: sexuelle Gewalt, Trans*feindlichkeit, Sui

Wie wir vor kurzem auf indymedia lesen mussten, kam es mal wieder im sogenannten "Justizsystem" zu extremer Trans*feindlichkeit und sexueller Gewalt. Neben der Repression die Aktivistis, welche sich gegen den Klimawandel und dessen Ursache: den Kapitalismus und für eine lebenswerte Welt einsetzten, sowieso schon erfahren, musste eins Aktivisti in Essen von queerfeindlichen Bullen sich demütigen lassen und landete, mit der schlicht und ergreifend falschen Begründung, es sei unentschuldigt der Verhandlung fern geblieben, auch noch im Knast. Die Hintergründe könnt ihr hier nachlesen: https://de.indymedia.org/node/35017

Uns geht es bei diesem Beitrag nicht darum, dass das Aktivisti staatliche Repression erfährt, weil es sich gegen RWE, den Klimawandel, den Kapitalismus und für eine befreite Gesellschaft einsetzt. Diese Repression ist entsetzlich und falsch. Wir lehnen jede Form von staatlicher Repression und Autorität ab!

Gegen jeden Staat! Gerichte sind zum Essen da!

Uns geht es vielmehr darum nochmal herauszustellen, wie extrem diese Form der Trans*feindlichkeit und der sexuellen Gewalt, als Instrument staatlicher Repression, ist. 50 Jahre nach Stonewall und während der gerade laufenden CSD Saison sind die Herrschenden bemüht, sich liberal und progressiv zu geben, aber das nur, wenn alle Kameras auf sie gerichtet sind. Dann ist alles bunt, lebensfroh und schön, doch die Realität ist düster. Immer noch verwehrt ein sogenanntes "Transsexuellengesetz" (TSG) uns ein selbstbestimmtes Leben. Immer noch werden im sogenannten "Staat" Deutschland Menschen auf offener Straße wegen ihrers Genders und ihrer Sexualität verbal und körperlich angegriffen. Immer noch drängt unsere ach so offene und tolerante Gesellschaft jedes Jahr hunderte jugendliche Queers in den Suizid (die Quote liegt bei lesbischen, schwulen, ace, bi und pan Jugendlichen 4 mal so hoch als bei heteros und bei Trans*, Inter und Nicht-binären Jugendlichen sogar 6 mal so hoch wie bei Cis Jugendlichen). Immer noch werden wir bei Bullenkontrollen misgendert und mit falschen Namen angesprochen. Und immer noch kommt es im Bullen- und Justizapparat zu trans*feindlicher und sexueller Gewalt. Diesen Zustand werden wir nicht hinnehmen und immer bekämpfen! All jene gerade angesprochenen Probleme lassen sich nicht durch eine Umstrukturierung des Staates und dessen Repressionsbehörden erreichen. Die Lösung kann nur lauten, jede Form von Staaten und Herrschaft des Menschen über den Menschen abzuschaffen und eine wirklich befreite Gesellschaft aufzubauen.

Für die Freiheit, für das Leben den Herrschenden den Laufpass geben! Smash the cistem!

Aus all diesen Gründen, möchten wir dem gefangen Aktivisti unsere volle Solidarität aussprechen und hoffen, dass es bald aus den Fängen der Repressionsbehörden frei kommt. Ebenso hoffen wir, dass es sich nicht einschüchtern lässt durch den Staat und seine Schergen, sondern auch in Zukunft, aktivistisch tätig sein wird.

Auch würden wir uns freuen, wenn es bald möglich ist dem Aktvisti Briefe zu schreiben, damit es merkt, dass es nicht alleine ist.

Reißen wir die Mauern ein, die uns trennen!

Ein paare queere Autonome