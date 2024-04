AfD-Infostand in Augsburg frühzeitig ein Ende gesetzt!

Seit einigen Wochen veranstaltet die AfD in Augsburg Infostände und geht dabei gezielt in die Stadtviertel. Wir begreifen dies auch als Einstieg in den Wahlkampf aufgrund der bald anstehenden Europawahlen. Auch in Anbetracht der Ost-Wahlen darf unser Protest nicht bei Menschenketten und Lichtermeeren stehen bleiben, sondern muss der AfD gezielt schaden! Deswegen: Engagiert euch im konsequenten Kampf gegen die AfD!

Konsequenter Widerstand!

Mit Faschist:innen diskutiert man nicht, man bekämpft sie. Eine Normalisierung rechter Straßenpräsenz, von Parteibüros und Stammtischen darf es nicht geben! Deswegen ist es wichtig, die Versuche der AfD sich in unseren Städten, Kneipen und Vereinen festzusetzen mit Protest und Widerstand zu begegnen. Jeder verhinderte Aufmarsch, jeder abgesagte Stammtisch, jedes nicht eröffnete Büro hindert die Partei daran ihre Strukturen auf- und auszubauen. So wird die AfD geschwächt!

Was kann ich tun?

So oder so ist es wichtig, sich zusammen zu schließen. Allein kann man vieles tun, vieles bleibt aber ein nicht zu stemmender Kraftakt. Gerade jetzt ist es wichtig, dass an unterschiedlichen Orten und Stellen antifaschistische Zusammenschlüsse entstehen. Dafür braucht es nicht viel, zu tun gibt es eine Menge. Eine antifaschistische Schüler:innenzeitung, ein betriebliches Event gegen Rechts, eine Nachbarschaftsinitiative die rechte Sticker entfernt, ein Bündnis, dass ein AfD-Büro schließt. Packen wir es gemeinsam an!

Bekämpfen wir gemeinsam die AfD auf allen Ebenen!

--

https://rechtewellebrechen.org/

https://antifa-info.net/