1200 Menschen gegen den AfD-Neujahrsempfang! …Die rechte Welle brechen!

Als langer Demozug protestierten wir in der Augsburger Innenstadt und schlussendlich direkt vor dem Rathaus. Bei Ankunft der AfDler*innen wurde diesen mit lauten Rufen und Pfiffen gezeigt, dass sie hier weder willkommen noch in Sicherheit sind. Am Rathausplatz konnten wir uns kurzzeitig den Platz direkt vor dem Rathaus erkämpfen, wurden allerdings durch die Polizei zurückgedrängt. Diese konnte es sich auch nicht nehmen lassen, einen Genossen festzunehmen und ihn mit auf die Wache zu nehmen.

Trotzdem ließen wir uns nicht unterkriegen: Bis in den Abend demonstrierten wir mit vielen Reden und Parolen gegen die Menschenfeinde im Rathaus und die Politik der Ampel, die sich den Rechten in vielen Themen anbiedert. Es gab einen Stand, um Taschen zu besprühen, sowie zwei Info-Stände, bei denen man sich an Informationen und Tipps zum Kampf gegen Rechts bedienen konnte.

Gemeinsam konnten wir so selbstbestimmten und breiten Protest gegen Rechts auf die Straße bringen und sicherstellen, dass die AfD bei ihren vereinzelten, scheuen Blicken durch die zugezogenen Vorhänge sah, dass wir für sie und ihre Hetze nichts als Verachtung und Hass übrig haben.

Nach Abschluss der Kundgebung konnte man sich noch bei einem gemeinsamen Abendessen in der Ganzen Bäckerei austauschen.

Alle zusammen gegen den Faschismus!

Anstehende Termine:

Offenes Beteiligungstreffen von „Die rechte Welle brechen“: 23.02., 18 Uhr, Die Ganze Bäckerei (Frauentorstr. 34)

Gemeinsame Anreise nach Stuttgart zur überregionalen „Die rechte Welle brechen“-Demo: 24.02., 11 Uhr, Augsburg Hbf (Alter Eingang) (Wir fahren mit Regionalzügen)